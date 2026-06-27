पुराने और नए भारतीय पासपोर्ट में क्या है फर्क? महिला ने सोशल मीडिया पर पूछा, आखिर ऐसा क्यों हुआ

भारतीय पासपोर्ट रिन्यू कराने के बाद एक महिला की नजर पासपोर्ट के नीचे बने छोटे से सुनहरे आयताकार निशान पर पड़ी. यह निशान उसके पुराने पासपोर्ट में नहीं था, इसलिए वह हैरान रह गई. महिला ने अपनी जिज्ञासा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लोगों से पूछा कि आखिर यह नया निशान किस काम आता है. देखते ही देखते उसकी पोस्ट वायरल हो गई और हजारों लोगों ने इस पर अपनी राय देना शुरू कर दिया.
महिला ने अपनी पोस्ट में लिखा कि नया पासपोर्ट मिलने के बाद सबसे पहले उसकी नजर नीचे बने छोटे से आयताकार निशान पर गई. उसने बताया कि पुराने पासपोर्ट में ऐसा कोई निशान नहीं था, इसलिए वह काफी देर तक उसे देखती रही. महिला ने अंदाजा लगाया कि शायद यह कोई नया सेफ्टी फीचर हो सकता है या फिर पासपोर्ट की पहचान और जांच से जुड़ा कोई नया सिस्टम. जवाब नहीं मिलने पर उसने सोशल मीडिया यूजर्स से इसकी जानकारी मांगी.
महिला की पोस्ट पर कई लोगों ने जवाब देते हुए बताया कि यह कोई साधारण निशान नहीं, बल्कि ई-पासपोर्ट का अंतरराष्ट्रीय प्रतीक है. यूजर्स के मुताबिक इस निशान का मतलब है कि पासपोर्ट के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक आरएफआईडी चिप लगी हुई है. यही चिप पासपोर्ट से जुड़ी जरूरी जानकारी को सुरक्षित रखती है. दुनिया के कई देशों में ई-पासपोर्ट पर इसी तरह का निशान दिया जाता है ताकि आसानी से उसकी पहचान की जा सके.
सोशल मीडिया पर कई लोगों ने बताया कि नए ई-पासपोर्ट में लगी चिप की मदद से अधिकारियों को पासपोर्ट की जानकारी तेजी से जांचने में सुविधा मिलती है. खास मशीन या स्कैनिंग सिस्टम के जरिए पासपोर्ट में मौजूद जानकारी को आसानी से पढ़ा और सत्यापित किया जा सकता है. इससे पहचान की प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और सुरक्षित हो जाती है. यही वजह है कि अब कई देशों में ई-पासपोर्ट का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है.
I just got my passport renewed
and noticed this strange little rectangle at the bottom
The funny thing is, my old passport never had it.
I kept staring at it for a while, wondering what it was
Is it a new security feature ?
Some kind of hidden tracking code ?
Or something… pic.twitter.com/J7nh1Y4M3y
— Pooja (@poojaofficial5) June 12, 2026
कुछ यूजर्स ने दावा किया कि भारत में अभी सीमित संख्या में लोगों को ई-पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं. आने वाले समय में धीरे-धीरे पुराने पासपोर्ट की जगह नए ई-पासपोर्ट दिए जा सकते हैं. हालांकि इस बारे में सरकार समय-समय पर चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है. ई-पासपोर्ट का मकसद यात्रियों को बेहतर सुरक्षा देना, पहचान की प्रक्रिया आसान बनाना और अंतरराष्ट्रीय यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाना है.
महिला की एक छोटी सी पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा छेड़ दी. कई लोगों ने कहा कि पासपोर्ट पर बना इतना छोटा निशान भी कितनी बड़ी तकनीक से जुड़ा हो सकता है, यह जानकर वे हैरान रह गए. वहीं कई यूजर्स ने माना कि नई तकनीक के बारे में ऐसी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि पासपोर्ट में होने वाले बदलावों को लेकर किसी तरह की उलझन न रहे. यही वजह है कि यह पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई.
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