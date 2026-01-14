Hindi India Hindi

New Neet Pg Cut Off Rule Raises Concern Over Medical Education Quality In India

अब माइनस 40 नंबर लाने वाले भी बन जाएंगे डॉक्टर! NEET PG की नई कट-ऑफ पर उठे गंभीर सवाल

केंद्र सरकार ने NEET PG में दाखिले के लिए क्वालीफाइंग कट-ऑफ अचानक कम कर दिया है. ऐसे में डॉक्टर्स संगठन ने मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कई सवाल खड़े किए हैंं.

NEET PG cut off

NEET PG Cut Off: केंद्र सरकार के एक फैसले ने मेडिकल शिक्षा को लेकर देशभर में बहस छेड़ दी है. NEET PG में दाखिले के लिए क्वालीफाइंग कट-ऑफ को अचानक बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है. अब जनरल और EWS वर्ग के लिए परसेंटाइल 7 कर दी गई है, जबकि SC, ST और OBC उम्मीदवारों के लिए इसे शून्य कर दिया गया है. इसका मतलब यह है कि इन वर्गों के छात्र माइनस 40 अंक लाकर भी पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल कोर्स में दाखिला पा सकते हैं. पहले जनरल वर्ग के लिए 50 परसेंटाइल और SC, ST, OBC के लिए 40 परसेंटाइल जरूरी थी. इस बड़े बदलाव ने लोगों को हैरान कर दिया है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे मेडिकल शिक्षा का स्तर गिर जाएगा.

परसेंटाइल क्या होता है?

परसेंटाइल से यह पता चलता है कि कोई छात्र बाकी उम्मीदवारों की तुलना में कहां खड़ा है. यह केवल नंबर नहीं, बल्कि रैंक तय करने का तरीका होता है. जितना ज्यादा परसेंटाइल, उतनी बेहतर रैंक मानी जाती है. पहले सिस्टम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले ही PG में जाते थे, जिससे डॉक्टर बनने वालों की गुणवत्ता बनी रहती थी. अब परसेंटाइल को शून्य तक लाने का मतलब यह हुआ कि परीक्षा में बहुत कम या नकारात्मक अंक लाने वाले भी विशेषज्ञ डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर सकते हैं. यही बात लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि PG करने के बाद वही छात्र सर्जन, फिजिशियन और स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हैं.

खाली सीटों के कारण लिया गया फैसला

सरकार का तर्क है कि ऊंची कट-ऑफ की वजह से करीब 18 हजार PG सीटें खाली रह गई थीं. देश में हर साल करीब 60 हजार PG सीटों पर दाखिला होता है, जिनमें सरकारी और निजी दोनों कॉलेज शामिल हैं. सीटें खाली रहने से मेडिकल सिस्टम को नुकसान होता है और डॉक्टरों की कमी भी बनी रहती है. इसलिए सरकार ने कट-ऑफ कम करके ज्यादा छात्रों को मौका देने का फैसला किया. लेकिन आलोचकों का कहना है कि सीट भरने के लिए मानकों से समझौता करना गलत है. MBBS के बाद PG वह स्तर होता है जहां से एक डॉक्टर असली विशेषज्ञ बनता है, ऐसे में यहां लापरवाही बहुत खतरनाक साबित हो सकती है.

डॉक्टर संगठनों की आपत्ति

FAIMA और FORDA जैसे बड़े डॉक्टर संगठनों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है. उनका कहना है कि यह निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए “लॉटरी” जैसा है, क्योंकि वे कमजोर छात्रों को भारी रकम लेकर सीट दे सकते हैं. इससे मेहनती और मेधावी छात्रों के साथ अन्याय होगा. संगठनों का दावा है कि इससे मेडिकल शिक्षा में भ्रष्टाचार बढ़ेगा और भारत के डॉक्टरों की अंतरराष्ट्रीय साख को नुकसान पहुंचेगा. उनका यह भी कहना है कि अगले 10 सालों में भारतीय डॉक्टरों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं. इसी कारण ये संगठन सरकार से बात करने और जरूरत पड़ने पर कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं.