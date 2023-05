प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन का 28 मई को करेंगे उद्घाटन, दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था निर्माण

New Parliament Opening Date: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) 28 मई को नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे. लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया. लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार, संसद के नवनिर्मित भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से भेंट कर उनसे इसका उद्घाटन करने का आग्रह किया.

Prime Minister Narendra Modi will dedicate the newly constructed Parliament building to the Nation on 28 May, 2023. Lok Sabha Speaker Om Birla met Prime Minister Narendra Modi on Thursday and invited him to inaugurate the New Parliament Building. Construction of the New… pic.twitter.com/d0kjUsKCQt — ANI (@ANI) May 18, 2023