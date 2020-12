New Strain Of Coronavirus Found In Britain: ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है. यूरोप के कई देशों ने अपने आप को ब्रिटेन से दूर कर लिया है. ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स और अन्य संपर्क साधनों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. उधर सऊदी अरब ने भी ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों को कम से कम एक सप्ताह के लिए स्थगित करने का फैसला किया है. Also Read - ब्रिटेन में बेकाबू हुए Coronavirus के नए प्रकार के चलते स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुलाई इमरजेंसी बैठक

इस बीच इस नए कोरोना स्ट्रेन की वजह से भारत में भी हड़कंप मच गया है. आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में इस बारे में एक उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है. ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार (स्ट्रेन) की पहचान होने के बीच इस पर चर्चा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज संयुक्त निगरानी समूह (जेएमजी) की आपात बैठक बुलाई है. Also Read - Covid-19 Vaccine News Update: कोरोना से उबर चुके व्यक्ति को लेना चाहिए टीका या नहीं? स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया ये जवाब

माना जा रहा है कि कोरोना वायरस का नया प्रकार ब्रिटेन में संक्रमण को तेजी से फैलाने के लिए जिम्मेदार है. Also Read - अगले कुछ सप्ताह में भारत को मिलेगी कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया बड़ा अपडेट

ब्रिटेन की सरकार द्वारा वायरस के नए प्रकार के ‘नियत्रंण से बाहर’ होने की चेतावनी जारी करने के बाद यूरोपीय यूनियन के कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उडानों पर रोक लगा दी है. वहीं, ब्रिटेन ने भी रविवार से सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया है.

एक सूत्र ने बताया, ‘ ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार के चलते इस पर चर्चा के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) की अध्यक्षता में सोमवार को संयुक्त निगरानी समूह की बैठक होगी. भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉ रॉडरिको एच ऑफ्रिन भी बैठक में शामिल हो सकते हैं जोकि जेएमजी के सदस्य हैं.’