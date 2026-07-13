आंसू से पता चल जाएगी हाथ-पैर कांपने की असली वजह! वैज्ञानिकों ने खोज निकाला गजब का तरीका

पार्किंसन बीमारी की पहचान अब पहले से आसान हो सकती है. वैज्ञानिकों ने ऐसा खास सेंसर तैयार किया है, जो सिर्फ एक बूंद आंसू में डोपामिन की मात्रा मापकर बीमारी के शुरुआती संकेत पकड़ सकता है.

Written by: Ikramuddin
Published: July 13, 2026, 4:23 PM IST
आंसू से पता चल जाएगी हाथ-पैर कांपने की असली वजह! वैज्ञानिकों ने खोज निकाला गजब का तरीका
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

जब किसी के हाथ-पैर कांपते हैं तब दिमाग में सबसे पहले पार्किंसन बीमारी का नाम आता है. कई बार इस बीमारी की पहचान करना काफी मुश्किल होता है. मगर अब इस बीमारी की पहचान करने अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो सकता है. दरअसल वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक ईजाद की है जिससे सिर्फ आंसू की जांच करने के बाद इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों का पता लगाना बेहद आसान हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक पार्किंसन बीमारी से जुड़ी ये रिसर्च ब्राजील की फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ पेलोटास के वैज्ञानिकों ने की है. इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा सेंसर बनाया जो आंसुओं में मौजूद डोपामिन नाम के केमिकल की मात्रा को माप सकता है. डोपामिन दिमाग का एक जरूरी केमिकल है, जो शरीर की हरकतों, मूड और कई दूसरे कामों को कंट्रोल करने में मदद करता है.

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आखिर क्या है ये बीमारी

पार्किंसन बीमारी में दिमाग की कुछ खास कोशिकाएं धीरे-धीरे खराब होने लगती हैं. इसकी वजह से डोपामिन का स्तर कम हो जाता है. जब यह कमी बढ़ती है, तब हाथ कांपना, शरीर में अकड़न और चलने-फिरने में दिक्कत जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं. अभी तक डोपामिन की जांच के लिए खून, पेशाब या शरीर के अंदर लगाए जाने वाले खास उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है. ये तरीके आसान नहीं हैं और कई बार समय भी ज्यादा लेते हैं. लेकिन आंसू की जांच दर्द रहित है और इसे करना भी काफी आसान हो सकता है.

वैज्ञानिकों ने खोजा गजब का तरीका

वैज्ञानिकों ने इस सेंसर को पहले लैब में बनाए गए आंसुओं पर परखा. नतीजों में पता चला कि यह बहुत कम मात्रा में भी डोपामिन को पहचान सकता है. यही वजह है कि वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे पार्किंसन जैसी बीमारी का पता शुरुआती दौर में ही लगाया जा सकेगा. रिसर्च टीम का कहना है कि अगर बीमारी की पहचान जल्दी हो जाए, तो डॉक्टर समय रहते इलाज शुरू कर सकते हैं. इससे मरीज की हालत को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

मरीजों पर टेस्ट होना बाकी

फिलहाल इस तकनीक का टेस्ट असली मरीजों के आंसुओं पर होना बाकी है. अगर आगे के टेस्ट भी सफल रहे, तो आने वाले समय में अस्पतालों और क्लीनिक में सिर्फ एक बूंद आंसू से पार्किंसन जैसी बीमारी की जांच करना संभव हो सकता है. आपको बता दें कि ये रिसर्च वैज्ञानिक जर्नल ACS Omega में प्रकाशित हुई है. हालांकि अभी यह तकनीक शुरुआती चरण में है और इसे आम लोगों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने में कुछ समय लग सकता है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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