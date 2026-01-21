टोल चोरी अब पड़ेगी भारी! न मिलेगा फिटनेस सर्टिफिकेट, न बेच पाएंगे गाड़ी, जान लीजिए नए नियम

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
भारत सरकार अब टोल टैक्स वसूली को लेकर सख्त रुख अपना रही है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल चोरी रोकने के लिए मोटर वाहन नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसका सीधा असर गाड़ी मालिकों के कागजी कामकाज पर पड़ेगा.
New Toll Tax Rules 2026: भारत में सड़कों का जाल बिछाने के साथ-साथ सरकार अब टोल वसूलने के तरीके को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है. केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जल्द ही देश में बैरियर फ्री टोल सिस्टम को लागू करने जा रहा है. लेकिन इस सुविधा के साथ-साथ सरकार ने उन लोगों पर भी शिकंजा कस दिया है जो टोल चुकाने में लापरवाही बरतते हैं.
सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है. इस नए नियम के मुताबिक, अगर आपकी गाड़ी पर नेशनल हाईवे का कोई भी टोल बकाया है, तो आपकी गाड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
टोल बकाया है? तो भूल जाइए ये काम
संशोधित नियमों के अनुसार, अगर आपके वाहन पर पुराना टोल बाकी है, तो आपको एनओसी जारी नहीं की जाएगी. इसका असर सीधे तौर पर कार से जुड़े कागजी कामकाज पर पड़ेगा. यदि आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचना चाहते हैं, तो बिना एनओसी के उसे किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा.
नहीं मिलेगा फिटनेस सर्टिफिकेट
व्यावसायिक वाहनों का फिटनेस रिन्यूअल सर्टिफिकेट तब तक जारी नहीं होगा, जब तक पिछला पूरा टोल जमा न कर दिया जाए. इसके अलावा अगर आप गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाकर रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो वहां भी टोल बकाया होने पर रोक लगा दी जाएगी.
क्यों पड़ी इस नियम की जरूरत?
दरअसल, सरकार आने वाले समय में सड़कों से टोल प्लाजा हटाने वाली है. इसकी जगह कैमरों और सैटेलाइट आधारित सिस्टम से सीधे चलते वाहन से टोल काटा जाएगा. अधिकारियों को डर है कि जब रास्ते में कोई रोकने वाला बैरियर नहीं होगा, तो कई लोग अपने अकाउंट में पैसा नहीं रखेंगे या जानबूझकर टोल चोरी करेंगे. इसी चोरी को रोकने के लिए इसे सीधे गाड़ी के कानूनी दस्तावेजों से जोड़ दिया गया है.
फॉर्म-28 में हुआ बड़ा बदलाव
गाड़ी के ट्रांसफर से जुड़े जरूरी दस्तावेज फॉर्म-28 में अब एक नया कॉलम जोड़ दिया गया है. पहले इस फॉर्म में केवल गाड़ी पर बकाया टैक्स, चालान या किसी कानूनी मुकदमे की जानकारी देनी होती थी. लेकिन अब इसमें साफ तौर पर यह भी बताना होगा कि उस गाड़ी पर किसी भी टोल प्लाजा का कोई शुल्क बकाया नहीं है.
अधूरे टोल पेमेंट पर भी कार्रवाई
सिर्फ वे लोग ही नहीं जिन्होंने टोल बिल्कुल नहीं भरा, बल्कि वे लोग भी निशाने पर हैं जिनका टोल अधूरा जमा हुआ है. कई बार इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम गाड़ी को रिकॉर्ड तो कर लेता है, लेकिन तकनीकी खराबी या कम बैलेंस की वजह से पूरा पैसा नहीं कट पाता. नए नियमों के तहत ऐसे अनपैड यूजर फी मामलों में भी गाड़ी मालिक को तब तक राहत नहीं मिलेगी, जब तक वह बचा हुआ पैसा जमा न कर दे.
