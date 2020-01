नई दिल्ली: नए साल के पहले दिन दिन यात्रियों की भारी भीड़ के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के छह स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार को बुधवार शाम को बंद कर दिया गया. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने ट्वीट किया कि केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, प्रगति मैदान, खान मार्केट, इंडिया गेट और मंडी हाउस के प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए हैं.

Traffic jam in parts of Delhi; visuals from near India Gate. pic.twitter.com/8LYDnXK5A3 — ANI (@ANI) January 1, 2020

उधर, नए साल का जश्न मनाकर घर लौट रहे दिल्लीवासियों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है. इंडिया गेट सहित बारापुल्ला फ्लाईओवर समेत कई जगहों पर भारी जाम लगा हुआ है.

Delhi Metro Rail Corporation (DMRC): Entry & exit gates of Central Secretariat, Udyog Bhawan, Pragati Maidan, Khan Market and Mandi House are closed. Interchange is available at Central Secretariat and Mandi House. pic.twitter.com/wkOZwE2GJi — ANI (@ANI) January 1, 2020

केंद्रीय सचिवालय और मंडी हाउस में गाड़ियां बदली जा सकती हैं. दिल्ली मेट्रो ने इससे पहले मंगलवार को नए साल की पूर्व संध्या पर भारी भीड़ को देखते हुए व्यस्त राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात नौ बजे के बाद बाहर निकलने पर रोक लगा दी थी.

Traffic jam in parts of Delhi; visuals from Barapullah Flyover. pic.twitter.com/YPsyqMtmP5 — ANI (@ANI) January 1, 2020

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने नए साल के जश्न के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किया था. व्यवस्थित तरीके से नया साल मनाने के लिए बाजारों व शॉपिंग मॉल से लेकर रेस्तरां, पब और बार के आसपास के क्षेत्र में पुलिस की मजबूत उपस्थिति रही.