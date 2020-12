New Year 2021 Celebration: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नए साल (New Year) के स्वागत के लिए 31 जनवरी की रात जश्न नहीं मनाया जा सकेगा. सरकार ने कोविड महामारी (Corona Virus) को रोकने के लिए राज्य की राजधानी में 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह पार्टियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है. निर्धारित किये गए समय के बीच शहर में पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे. Also Read - New Year 2021: सुख-समृद्धि को रोकती है घर में रखी इस तरह की चीजें, नए साल से पहले करें बाहर

बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने एक आदेश में कहा कि 31 दिसंबर को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक शहरभर में सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर धारा 144 (Section 144 in Bengaluru) के तहत 12 घंटे का प्रतिबंध रहेगा. Also Read - Guideline For New Year Celebration: नए साल के हर कार्यक्रम पर ड्रोन से रहेगी नज़र, जश्न में शामिल हों इतने लोग, पढ़ें पुलिस की गाइडलाइन

हालांकि, यह आदेश ग्राहकों को अग्रिम बुकिंग के साथ छूट देता है, ताकि कोविड संबंधी दिशा-निर्देशों के तहत शहरभर में पब, बार और रेस्तरां में नए साल की पूर्व संध्या का जश्न मनाया जा सके, मगर फेसमास्क और शारीरिक दूरी बनाए रखने के साथ. Also Read - Weather Forecast: मौसम विभाग ने New Year Party करने वालों को दी चेतावनी, शराब मत पीएं

आदेश में कहा गया है, सभी पब, बार, क्लब, रेस्तरां, स्टार होटल और मॉल को अपने प्रवेशद्वार पर ग्राहकों की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करनी होगी, हाथ को साफ करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए जगह की क्षमता के केवल 50 प्रतिशत का उपयोग करना होगा. आदेश में डीजे (डिस्क जॉकी) पार्टियों, विशेष आयोजनों और सार्वजनिक स्थानों और वाणिज्यिक परिसरों में किसी भी तरह के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.