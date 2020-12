Night Curfew In Delhi Mumbai : Happy New Year 2021 के जश्न पर कोरोना वायरस (Coronavirus) का ग्रहण लगा दिया है. दिल्ली (Delhi Night Curfew) और महाराष्ट्र (Maharashtra Night Curfew) हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh Night Curfew) पंजाब (Punjab Night Curfew) गुजरात (Gujrat Night Curfew) के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. वहीं कई शहरों में धारा 144 लगी रहेगी. इन नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. Also Read - Happy New Year 2021: नए साल पर इस तरह करें तैयारियां, घर आएंगी खुशियां ही खुशियां

जानिए कहां-कहां लगा है नाईट कर्फ्यू…कहां लगी है धारा 144

कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाव के लिए नए साल के जश्न में लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो, इसे देखते हुए मुंबई और पुणे, बेंगलुरु में धारा 144 लगाई गई है. तो वहीं दिल्ली पंजाब हिमाचल प्रदेश के शिमला, गुजरात के अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल गोवा, केरल में जश्न के दौरान भीड़ पर पाबंदी रहेगी.

गोवा में होटल-पब में बरती जाएगी सख्ती

नए साल के जश्न से पहले गोवा में जबरदस्त भीड़ है. एयरपोर्ट पर फ्लाइट का आना-जाना जारी है और अधिकतम एक दिन में 72 फ्लाइट को हैंडल किया गया है. ऐसे में नये साल को लेकर लोग गोवा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं, टूरिज्म के सहारे ही गोवा की जीडीपी भी चलती है. यहां सभी होटल और पब में कोरोना गाइडलाइन्स को लेकर सख्ती बरतने की कोशिश की जा रही है.

दिल्ली-हिमाचल के शिमला में नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा

राजधानी दिल्ली में आज और कल नाइट कर्फ्यू रहेगा. 31 दिसंबर की रात 11 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक और फिर 1 जनवरी की रात 11 बजे से 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक ये पाबंदी रहेगी. हिमाचल के शिमला में इस बार होटलों में पूरी बुकिंग नहीं है. यहां नाइट कर्फ्यू है और होटल-बार-पब में भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी है.

बेंगलुरु में धारा 144, केरल-ओडिशा में रात 10 बजे के बाद नहीं होगा जश्न

बेंगलुरु में धारा 144 लगा दी गई है. किसी भी तरह के डीजे इवेंट पर बैन है. शहर के बड़े फ्लाइओवर्स को रात को बंद किया जाएगा. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जश्न मनाने की इजाजत नहीं है. किसी होटल या पब में जाने के लिए बुकिंग कूपन दिखाना जरूरी है.

केरल सरकार ने नए साल पर किसी भी तरह की गैदरिंग पर पाबंदी लगाई है. सभी जश्न को रात दस बजे तक खत्म करने का आदेश दिया है.

ओडिशा में 31 दिसंबर, 1 जनवरी को किसी होटल, रेस्तरां, पब या क्लब में नए साल के जश्न पर रोक लगी दी गई है.

पंजाब में नाइट कर्फ्यू में होगी थोड़ी ढील

पंजाब में नए साल के जश्न से पहले नाइट कर्फ्यू में कुछ हदतक छूट दी गई है. लेकिन इसके बाद भी होटल, बार को काफी घाटा हो रहा है. मोहाली-चंडीगढ़ में अक्सर नए साल पर 100 करोड़ का टर्नओवर होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता दिख रहा है.

अहमदाबाद में कर्फ्यू का किया उल्लंघन तो हो जाएगी जेल

गुजरात के अहमदाबाद में भी कोरोना के कारण नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई है. अहमदाबाद में रात 9 बजे के बाद किसी तरह की पार्टी पर पाबंदी है और नाइट कर्फ्यू को लगाया गया है. अगर कोई नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करता है, तो उसे सीधे जेल ही भेज दिया जाएगा.

कोलकाता में 12 हजार पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नए साल के जश्न पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सख्ती बरती जा रही है. सभी रेस्तरां में कोविड गाइडलाइन्स का पालन कराया जा रहा है, हालांकि किसी बड़े जलसे की इजाजत यहां भी नहीं है. 31 दिसंबर की रात को कोलकाता की सड़कों पर करीब 12 हजार पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे.