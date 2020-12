New Year 2021: कोविड-19 महामारी के बीच इस बार ज्यादातर लोगों ने नया साल घर पर बैठकर ही मनाने का फैसला किया है. कोरोना वायरस के कारण भारी उठापटक वाले 2020 को विदाई और 2021 (New Year 2021) का स्वागत ज्यादातर लोग अपने घर पर बैठकर ही करेंगे. Also Read - Happy New Year 2021 Gift Ideas: नए साल पर दोस्तों और प्रियजनों को दें सरप्राइज, गिफ्ट करें ये यूनिक चीजें

एक सर्वे के अनुसार 65 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वे 31 दिसंबर को नए साल का स्वागत करने के लिए खाने-पीने का सामान ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे. इसके अलावा शराब का भी घर पर ही इंतजाम करेंगे. सर्वे में शामिल 50 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे कहीं बाहर नहीं जाएंगे और नया साल घर पर ही मनाएंगे. Also Read - देश के इस शहर में नए साल का जश्न मनाने पर पाबंदी, पार्टी से पहले जान लें ये सख्त नियम

सर्वे में शामिल सिर्फ 10 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे नए साल के लिए होटल या रेस्तरां जाने की योजना बना रहे हैं. वहीं 15 प्रतिशत लोगों ने पहाड़ या समुद्र तट पर जाकर 2020 को विदाई देने का मन बनाया है. Also Read - Baba Venga Predictions: साल 2021 को लेकर बाबा वेंगा ने की भविष्यवाणी, कहा- ये साल बेहद भयानक...

अखिल भारतीय स्तर पर यह सर्वे आतिथ्य क्षेत्र की सलाहकार अविघ्न सॉल्यूशंस ने किया है. एक दिसंबर से 21 दिसंबर के दौरान किए गए सर्वे में 4,500 लोगों की राय को शामिल किया गया है. गुरुग्राम की सलाहकार कंपनी के संस्थापक मयंक शेखर ने कहा कि यह सर्वे खुले स्रोत के आंकड़ों और ऑनलाइन प्रतिक्रिया के आधार पर तैयार किया गया है.

सर्वे में कहा गया है कि महामारी की वजह से भीड़ जमा करने पर रोक से दिल्ली-एनसीआर को एक रात में ही 200 से 250 करोड़ रुपये का नुकसान होगा.

सर्वे में कहा गया है, ‘‘लोग अनजाने लोगों के बीच भीड़ वाली जगह पर जाने से हिचकिचा रहे हैं. सर्वे में शामिल 48 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ नया साल घर पर ही मनाना पसंद करेंगे. हालांकि, 10 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे किसी रेस्तरां या होटल में जाकर नए साल का स्वागत करना चाहेंगे.’’

सर्वे में 65 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि वे खाने-पीन का सामान ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और शराब का भी इंतजाम रखेंगे. वहीं 15 प्रतिशत लोगों का कहना था कि वे किसी पहाड़ी इलाके या समुद्र के किनारे (बीच) पर जाकर नया साल मनाएंगे. सर्वे में शामिल 66 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि उनकी योजना नए साल पर शराब पीने की है.

वहीं, 56 प्रतिशत ने कहा कि वे ऑनलाइन उत्तर भारतीय खाने का ऑर्डर देंगे. 23 प्रतिशत ने कहा कि वे नए साल का स्वागत ‘बिरयानी’ से करना चाहेंगे.

