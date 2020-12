New Year Eve’s Party Guidelines for Noida, Gurugram, Delhi, Mumbai, Bihar, Jharkhand, No Boat or Terrace Party in Mumbai: कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया में 2020 को एक बुरे साल के रूप में याद किया जाएगा. ऐसे में आज इस बुरे साल के खात्मे और नए वर्ष के आगमन का जश्न मनाया जाना लाजिमी है. लेकिन कोरोना महामारी का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है. इसलिए दिल्ली, मुंबई, बैंगलुरू… जैसे तमाम बड़े शहरों में New Year Eve’s Party के लिए Guidelines जारी की गई है. दिल्ली में जहां आज और कल नाइट कर्फ्यू रहेगा वहीं मुंबई में भी रात में घर से बाहर निकलने और पांच से अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है. वैसे पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता सहित अन्य शहरों में किसी तरह के नाइट कर्फ्यू से इनकार किया है. Also Read - New Year पर पार्टी की है तैयारी? Drink And Drive रोकने के लिए सांस के सैंपल के बजाय अब पुलिस करेगी...

New Year Eve’s Party Guidelines for Delhi

दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नाइट कर्फ्यू 31 दिसंबर की रात 11 बजे से एक जनवरी की सुबह छह बजे तक और एक जनवरी की रात 11 बजे से दो जनवरी की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा. आदेश में कहा गया है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी. मुख्य सचिव ने आदेश में कहा कि दिल्ली में रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान लोगों और सामान के अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी.

New Year Eve’s Party Guidelines for Noida

गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन एवं पुलिस ने नव वर्ष समारोहों के मद्देनजर कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं. अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) लव कुमार ने बताया कि किसी भी कार्यक्रम स्थल पर एक बार में 100 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे. दिल्ली से लगने वाली सीमाओं पर पुलिस की पैनी नजर है. महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नववर्ष समारोह स्थलों के पास महिला डेस्क स्थापित की गई है और वहां महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है.

New Year Eve’s Party Guidelines for Mumbai, No Boat or Terrace Party

नववर्ष पर मनाए जाने वाले जश्न के मद्देनजर मुंबई पुलिस ‘हाई अलर्ट’ पर है और किसी भी अप्रिय घटना तथा आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं. नववर्ष की पूर्व संध्या पर किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई की सड़कों पर करीब 35,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा.महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 11 बजे रात और सुबह छह बजे के बीच रात्रि कर्फ्यू लगाया है, जिसके कारण पांच या ज्यादा लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी है. सार्वजनिक स्थानों पर पांच से ज्यादा लोगों को जमा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. रात में 11 बजे के बाद होटल, बार, पब या रेस्तरां में पार्टी करने की इजाजत नहीं होगी. शहर में निर्धारित समय के बाद ‘बोट पार्टी’ या छत पर पार्टी (Boat or Terrace Party) की अनुमति नहीं होगी. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी.