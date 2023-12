नए साल के मौके पर लाहौल और स्पीति में टूरिस्ट्स की भीड़, ड्रोन से हो रही है निगरानी

नए साल के मौके पर लाहौल और स्पीति में पर्यटकों की भारी संख्या देखी जा रही है. इस भीड़ को देखते हुए लाहौल और स्पीति पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है.

#WATCH | Himachal Pradesh: Lahaul and Spiti police carry out drone surveillance given the huge number of tourists arriving here on the occasion of New Year.

(Source: Lahaul and Spiti Police) pic.twitter.com/1nTuEtIRO9

— ANI (@ANI) December 31, 2023