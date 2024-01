राम मंदिर को लेकर न्यूजीलैंड के मंत्रियों में उत्साह, किसी ने जताई अयोध्या आने की ख्वाहिश, किसी ने दी बधाई|VIDEOS

अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्यूजीलैंड के Regulation मंत्री डेविड सेमोर ने बधाई दी है. उन्होंने कहा, “जय श्री राम… मैं पीएम मोदी सहित भारत के सभी लोगों को उनके नेतृत्व के लिए बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 500 वर्षों के बाद इस राम मंदिर निर्माण को संभव बनाया है.” मैं पीएम मोदी के साहस और ज्ञान की कामना करता हूं. क्योंकि वह भारत में एक अरब से अधिक लोगों को आज दुनिया की चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं. मुझे उम्मीद है कि उनमें ताकत और विश्वास रहेगा. मुझे राम मंदिर का दौरा करने में खुशी होगी.”

#WATCH | On Pran Pratishtha ceremony, New Zealand Minister for Regulation, David Seymour says “Jai Shree Ram…I want to congratulate everyone in India including PM Modi for his leadership that has made this construction (Ram Temple) possible after 500 years, ready to last… pic.twitter.com/hRPE3cANzn

प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर न्यूजीलैंड की Ethnic Communities की मंत्री मेलिसा ली का कहना है, “मैं दुनिया भर के भारतीय प्रवासियों को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के जश्न के लिए शुभकामनाएं देती हूं. 500 साल बाद राम मंदिर के उद्घाटन पर पीएम मोदी और भारत के लोगों को बधाई. राम मंदिर पीएम मोदी के काम का नतीजा है. उन्हें कई बार प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया है. यह भारत को आगे ले जाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की उनकी इच्छा को दर्शाता है. पीएम मोदी का दुनिया भर में सम्मान किया जाता है. वह भारत के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं.

#WATCH | On Pran Pratishtha ceremony, New Zealand Minister for Ethnic Communities, Melissa Lee says “I wish the Indian diaspora around the world for the celebration of the inauguration of Ram Mandir in Ayodhya. Congratulations to PM Modi and the people of Bharat on the… pic.twitter.com/zAGR9vSHuH

