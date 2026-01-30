  • Hindi
प्रेमी संग भागी पत्नी तो पति ने दे दी जान, शादी करवाने वाले शख्स ने भी उठाया ऐसा कदम जानकर हिल जाएंगे!

हरीश की शादी को कुछ ही महीने बीते थे जब उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई. साथ ही शादी करवाने वाले शख्स इंद्रेश ने भी हरीश की खुदकुशी की खबर सुनकर जान दे दी.

कर्नाटक से डबल सुसाइड का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. सुसाइड की खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. हरीश नाम के शख्स ने इस हफ्ते की शुरुआत में तब खुदकुशी कर ली जब उसकी नई-नवेली पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई. हरीश की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे. खुदकुशी का यह मामला यहीं नहीं थमा. अब उस शख्स ने भी अपनी जान दे दी जिसने हरीश की शादी करवाई थी. खुदकुशी करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि हरीश की पत्नी का बहनोई था. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट की मुताबिक, घटना कर्नाटक के दावणगेरे जिले में हुई, जब 30 साल के हरीश ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली और एक सुसाइड नोट छोड़ा. इसके बाद 36 साल के रुद्रेश ने भी हरीश की मौत की खबर सुनकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. रुद्रेश ने ही यह शादी करवाई थी.

खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप!

आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. रिपोर्ट के अनुसार, दंपति, सरस्वती और हरीश की शादी सिर्फ तीन महीने पहले हुई थी. पुलिस ने बताया कि सरस्वती मंदिर जाने का बहाना बनाकर घर से निकली थी, लेकिन अपने प्रेमी के साथ भाग गई. इसके बाद हरीश ने यह कदम उठाया और एक नोट छोड़ा. सुसाइड नोट में उन लोगों के नाम थे, जिन्हें उसने अपने इस फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने बताया कि हरीश के बाद रुद्रेश ने भी आत्महत्या कर ली.

सरस्वती को पुलिस ने किया गिरफ्तार

सरस्वती को बुधवार को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, हरीश ने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि उसकी पत्नी और उसका प्रेमी कुमार उसे धमकी दे रहे थे. उसने कथित तौर पर सरस्वती के दो रिश्तेदारों गणेश और अंजीनम्मा को भी अपने इस फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराया. हरीश कर्नाटक के गुम्मनूर का रहने वाला था, जबकि रुद्रेश अनेकोंडा का था.

सरस्वती ने की थी ससुराल वालों की शिकायत

दावणगेरे में एक मामला दर्ज किया गया है और जांच चल रही है. उधर सरस्वती ने भी हरीश पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था. शादी के कुछ ही दिनों बाद सरस्वती ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस से संपर्क किया था और उन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था. एक पुलिसकर्मी के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने बताया, ‘ऐसा लगता है कि जब हरीश से शादी हुई थी, तब सरस्वती पहले से ही कुमार के साथ रिश्ते में थी. सरस्वती और हरीश की शादी में रुद्रेश ने अहम भूमिका निभाई थी.’

