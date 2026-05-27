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Newlywed Found Dead In Lucknow Kin Allege Torture Over Car Demand Its Like Twisha Sharma Death Case

लखनऊ में ट्विशा जैसा मामला- संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत, दहेज और कार की मांग को लेकर कर रहे थे प्रताड़ित

पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और उसने मृतका का पति और ससुर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI से)

हाल ही में मॉडल से एक्टर बनीं ट्विशा शर्मा की भोपाल में अपने ससुराल में हुई मौत से देश पहले ही सक्ते में था. अब ऐसा ही एक और मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आया है. यहां एक 28 वर्षीय नवविवाहिता महिला की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई. लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में इस महिला की हाल ही में शादी हुई थी ससुराल वालों पर लड़की के परिजनों और संबंधियों का आरोप है कि वे दहेज और कार की मांग को लेकर अपनी बहू को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे.

बता दें श्वेता सिंह की करीब 6 महीने पहले ही शिवम सिंह से शादी हुई थी. शिवम पैथलॉजी लैब में नौकरी करता है. इस शादी के बाद से ही शिवम और उसके परिवार वाले दहेज को लेकर लगातार ताने सुनाते थे और लगातार उस पर दबाव बना रहे थे कि वह अपने परिजनों से दहेज में कार लाने को कहे.

इस मामले में पुलिस ने बताया कि उन्होंने महिला के मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले में जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह मामला खुदकुशी का है और कहीं इसमें दहेज संबंधी हिंसा का पहलू है या नहीं.

परिजनों के मुताबिक, श्वेता सिंह की शिवम से 22 नवंबर 2025 को शादी हुई थी. श्वेता का परिवार भी ठाकुरगंज के विश्वानगर-मलाहई टोला में रहता है. उसके परिजनों का कहना है कि दहेज को लेकर विवाद शादी के बाद से ही शुरू हो गया था. ससुराल वाले नई बहू पर लगातार दहेज में कार और दूसरे महंगे सामान की मांग कर रहे थे.

लड़की के पिता का कहना है कि उनकी बेटी को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा. उन्होंने कहना है, ‘शादी के कुछ दिन बाद ही कार की मांग करना शुरू कर दी थी. उसे दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और वह यहां खुश नहीं थी.’

लड़की के भाई आशुतोष ने बताया कि श्वेता के ससुराल वालों ने सुबह 11 बजे कॉल आया था, जिसमें बताया गया कि श्वेता ने खुदकुशी कर ली है. पुलिस उपायुक्त कमलेश दीक्षित ने बताया कि पुलिस ने मृतका के पति और ससुर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है.

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