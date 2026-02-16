Hindi India Hindi

NGT ने 80,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जानिए भारत के लिए क्यों अहम है ये परियोजना

दुनिया भर में सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक मलक्का जलडमरूमध्य के करीब स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप पर बनने जा रहे बुनियादी ढांचे भारत के लिए आर्थिक और सामरिक रूप से काफी अहम हैं.

Great Nicobar mega infrastructure project: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की छह सदस्यों वाली स्पेशल बेंच ने केंद्र की महात्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. NGT की स्पेशल बेंच ने सोमवार को प्रोजेक्ट से जुड़ी चुनौतियों का निपटारा किया और पाया कि इसमें दखल देने का कोई ठोस आधार नहीं है. NGT ने माना है कि प्रोजेक्ट की एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस में उचित सुरक्षा उपाय लागू थे.

बेंच ने सुनवाई के दौरान प्रोजेक्ट की सामरिक और रणनीतिक अहमियत पर भी ध्यान दिया. इन मुद्दों को एक हाई-पावर्ड कमिटी ने जांचा परखा. इस स्पेशल बेंच को NGT ने प्रोजेक्ट की एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस पर फिर से विचार करने का काम सौंपा था.

NGT के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने आदेश का छोटा सा पढ़कर भी सुनाया. उन्होंने कहा, “हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस शर्तों में काफी सेफगार्ड दिए गए हैं और पहले केस में ट्रिब्यूनल ने इसमें दखल देने से मना कर दिया था. ट्रिब्यूनल द्वारा बताए गए बाकी मुद्दों को हाई-पावर्ड कमेटी ने देख लिया है. प्रोजेक्ट का रणनीतिक महत्व देखते हुए और दूसरी जरूरी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें दखल देने का कोई अच्छा आधार नहीं मिला. इसलिए रेगुलेटरी एजेंसियों को शर्तों का पूरी तरह और सख्ती से पालन करने का निर्देश देते हुए मामले को निपटाया जाता है.”

क्या है ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट?

भारत सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर 80,000 करोड़ रुपये की लागत से एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT), एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक टाउनशिप और एक गैस-सोलर पावर प्लांट बनाने की महात्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है. इसे 2021 में NITI आयोग ने लॉन्च किया था. दुनिया भर में सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक मलक्का जलडमरूमध्य के करीब स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप पर बनने जा रहे बुनियादी ढांचे आर्थिक और सामरिक रूप से काफी अहम हैं.

इस प्रोजेक्ट का मकसद ICTT सिंगापुर और कोलंबो जैसे विदेशी पोर्ट पर भारत की निर्भरता कम करना है. अभी भारत के पास कोई गहरे पानी का पोर्ट नहीं है जहां बड़े कार्गो शिप सामान उतार सकें और लोड कर सकें. मलक्का, सुंडा और लोम्बोक स्ट्रेट्स के पास निकोबार की लोकेशन भारत को दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर नजर रखने में भी मदद करेगी.

भारत के लिए ग्रेट निकोबार परियोजना की अहमियत

भारतीय नौसेना का INS बाज एयरबेस इसी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर है. यहां से पूर्वी हिंद महासागर में चीनी गतिविधियों का निगरानी हो सकती है. इसी रास्ते से चीन की तेल और गैस सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है. ग्रेट निकोबार कोलंबो, पोर्ट क्लैंग और सिंगापुर से लगभग बराबर दूरी पर है. इस प्रोजेक्ट की कामयाबी से भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1800 किमी दूर ग्रेट निकोबार द्वीप समूह टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदलेगा.

GNI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तीस वर्षों की अवधि में तीन अलग-अलग चरणों में पूरी की जाएगी. ट्रांसशिपमेंट के लिए विदेशी पोर्ट पर भारत की निर्भरता से देश को हर साल करोड़ों का नुकसान होता है. विदेशी पोर्ट पर भारत की निर्भरता बदलते वैश्विक परिदृश्य में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी अच्छी नहीं है. पूरी तरह विकसित होने के बाद यहां बनने वाला बंदरगाह कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंग पोर्ट का विकल्प बनेगा.