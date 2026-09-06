NHAI में नौकरी का मौका, 8 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन; 60 हजार रुपये मिलेगी सैलरी

भर्ती में कुल 5 पद शामिल हैं. इनमें 4 पद सामान्य वर्ग और 1 पद ओबीसी वर्ग के लिए रखा गया है. आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ स्कूल या संस्थान से कानून की डिग्री होना जरूरी है.

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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. NHAI ने युवा पेशेवर (कानूनी) के पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती के तहत कुल 5 पद भरे जाएंगे. खास बात यह है कि इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 60 हजार रुपये की सैलरी दी जाएगी. इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और अब आवेदन करने की आखिरी तारीख भी नजदीक आ गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8 सितंबर की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन NHAI की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए करना होगा.

कुछ कितनी भर्तियां

इस भर्ती में कुल 5 पद शामिल हैं. इनमें 4 पद सामान्य वर्ग और 1 पद ओबीसी वर्ग के लिए रखा गया है. आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ स्कूल या संस्थान से कानून की डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास CLAT (Post Graduate) 2026 का स्कोर भी होना चाहिए. उम्र सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 32 साल तय की गई है. उम्र की गणना आवेदन की आखिरी तारीख यानी 8 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के मुताबिक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी.

कैसे होगा चयन?

उम्मीदवारों का चयन CLAT (Post Graduate) 2026 के स्कोर के आधार पर तैयार होने वाली मेरिट लिस्ट से किया जाएगा. इसके बाद जरूरी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होगा. चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. युवा पेशेवर (कानूनी) के पद पर चुने जाने वाले उम्मीदवार को हर महीने 60,000 रुपये की सैलरी मिलेगी. इसके अलावा नियमों के अनुसार कुछ अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जा सकते हैं. NHAI के मुताबिक, शुरुआती नियुक्ति की अवधि अधिकतम दो साल तक हो सकती है. उम्मीदवार के काम से NHAI संतुष्ट रहने और संगठन की जरूरत के हिसाब से इस अवधि को एक साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है.

ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए जरूरी योग्यता रखते हैं, उन्हें आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए. आवेदन करने से पहले NHAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी भर्ती नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ताकि योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और दूसरे नियमों की सही जानकारी मिल सके. (IANS Hindi)