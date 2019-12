नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हैदराबाद में एक वेटरनरी डॉक्‍टर से गैंगरेप और फिर उसकी हत्या कर देने के चारों आरोपियों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने का शुक्रवार को संज्ञान लिया और मामले की जांच के आदेश दिए. एनएचआरसी ने कहा कि आज हुई यह मुठभेड़ चिंता का विषय है. हैदराबाद बलात्कार एवं हत्याकांड की शिकार महिला को ‘दिशा’ नाम दिया गया है और दिल्ली में बलात्कार की शिकार हुई युवती को ‘निर्भया’ नाम दिया गया था.

एनएचआरसी ने अपने महानिदेशक (जांच) से कहा है कि वह इस मामले की जांच के लिए तुरंत एक टीम भेजें. एक एसएसपी की अध्यक्षता में आयोग के जांच प्रभाग की टीम से उम्मीद की जाती है कि वे शीघ्र ही रवाना होंगे और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे.

इस संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना सुबह साढ़े छह बजे की है. जांच के लिए पुलिस आरोपियों को घटनाक्रम की पुनर्रचना के लिए घटनास्थल पर ले गई थी.

पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि उन्होंने (आरोपियों) पुलिस से हथियार छीने और पुलिस पर गोलियां चलाईं. आरोपियों ने भागने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस ने जवाब में गोलियां चलाईं. इस दौरान चारों आरोपी मारे गए. पुलिस अफसर ने दावा किया कि इस घटना में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं.

NHRC has asked its DG (Investigation) to immediately send a team for a fact finding on the spot investigation into the matter. The team of the Investigation Division of the Commission headed by an SSP, is expected to leave immediately and submit their report, at the earliest. https://t.co/s23llzMOE1

