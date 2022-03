Rohingya Muslims: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने रोहिंग्या मुस्लिमों (Rohingya Muslims) को अवैध रूप से भारतीय सीमा (Indian Territory) में दाखिल करवाने के आरोप में 6 लोगों को पकड़ा है. इनमें से 4 लोग असम से हैं. एसपी रमनदीप कौर (SP Ramandeep Kaur) ने बताया कि पुलिस ने 11 मार्च को असम के कछार जिले (Cachar) से इन 6 आरोपियों को पकड़ा गया. पुलिस के मुताबिक ये कि लोग कथित रूप से ऐसे गिरोह का हिस्सा हैं, जो लोगों को अवैध रूप से सीमा पार करवाते हैं.Also Read - टीम को अपने कंधों पर कैसे उठाते हैं ये रोहित शर्मा से सीखना चाहिए: इरफान पठान

The NIA has arrested six people who were allegedly part of a syndicate involved in the illegal trafficking of Rohingya Muslims into Indian territory on 11th March.

— ANI (@ANI) March 14, 2022