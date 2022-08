Jammu Kashmir News: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पाकिस्तान बार्डर पर ड्रोन से मिले हथियारों की खेप के मामले में जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग आठ जगहों पर छापेमारी की है. बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े टीआरएफ के संभावित ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है. इससे पहले एनआईए ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा हथियार गिराए जाने के संबंध में अपनी जांच के सिलसिले में बृहस्पतिवार को जम्मू-कश्मीर के पांच जिलों में तलाशी अभियान चलाया.‘द रेसिस्टेंस फ्रंट’ (टीआरएफ) द्वारा हथियारों, गोला-बारूद की खेप गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने से संबंधित मामले में जम्मू, श्रीनगर, कठुआ, सांबा और डोडा जिलों में आठ स्थानों पर तलाशी ली गई.Also Read - फारूक अब्दुल्ला ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, J&K में गैर स्थानीय मतदाताओं के मुद्दे पर होगी चर्चा

बता दें कि टीआरएफ, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा आतंकी संगठन है. संघीय एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि टीआरएफ के आतंकी पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं. एनआईए ने कहा, ''आज ली गई तलाशी में विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री, डिजिटल उपकरण और दस्तावेज बरामद हुए हैं. उल्लेखनीय है कि यह मामला पहले 29 मई को कठुआ के राजबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था जबकि एनआईए ने 30 जुलाई को फिर से मामला दर्ज किया था.

National Investigation Agency (NIA) conducts searches at 8 different locations in Jammu & Kashmir in a case related to interception of a drone used for delivery of consignments of arms, ammunition, explosives by a key module of TRF, an offshoot of LeT: NIA pic.twitter.com/pY2nUhv4E9

— ANI (@ANI) August 19, 2022