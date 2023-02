NIA Raid Over 70 Places: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) पंजाब और हरियाणा के गैंगस्टरों की जांच के सिलसिले में देशभर में 70 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. जबकि पंजाब में 30 स्थानों की तलाशी ली जा रही है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर में भी कई स्थानों पर एनआईए के अधिकारियों द्वारा छापेमारी की जा रही है.

“गैंगस्टर के मामले में तलाशी की जा रही है. अन्य विवरण प्रतीक्षित हैं,” एक एनआईए प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है.

यह चौथे दौर की तलाशी है जो एजेंसी लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया और अन्य गिरोहों के सहयोगियों, सहयोगियों और आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कर रही है.

सूत्रों ने बताया है कि यूपी के पीलीभीत और प्रतापगढ़ में हथियार सप्लायरों की तलाश की जा रही है. एक सूत्र ने कहा, “संदेह यह है कि ये आपूर्तिकर्ता नेपाल के रास्ते हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी करते हैं और गिरोहों को इसकी आपूर्ति करते हैं.”

एनआईए भारत में गिरोहों को हथियारों की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे नेपाल-यूपी मार्ग की संभावना की जांच कर रही है. एनआईए ने पिछले साल अगस्त में आतंकवाद के आरोप में 12 से अधिक गिरोहों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरोहों को सामान्य अपराधी नहीं बल्कि आतंक के आरोपियों के रूप में मानने का निर्णय लिया गया.

गुजरात के गांधीधाम में भी तलाशी ली जा रही है. कथित लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी कुलविंदर संधू के परिसरों की भी तलाशी ली जा रही है. संधू पर बिश्नोई को रसद सहायता प्रदान करने का संदेह है. राज्य पुलिस ने पहले बिश्नोई को आवास देने के लिए उससे पूछताछ की थी.

एक अधिकारी के मुताबिक, मूल रूप से पंजाब के लुधियाना के रहने वाले संधू पर एक संगठित ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा होने का आरोप है, जो पाकिस्तान से गुजरात और पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देता है.

गैंग के ज्यादातर सरगना जेल में हैं, लेकिन उनकी गतिविधियां बदस्तूर जारी हैं. एनआईए ने अब तक की अपनी जांच में इन गिरोहों के लिए फंडिंग के स्रोत और जनशक्ति को जब्त करने का लक्ष्य रखा है.

पिछले साल अक्टूबर में, NIA ने आतंकवादियों, गैंगस्टरों और मादक पदार्थों के तस्करों के बीच सांठगांठ को निशाना बनाते हुए पांच राज्यों में 50 से अधिक स्थानों पर छापे मारे. एजेंसी ने कहा कि वह आतंकी नेटवर्क के साथ-साथ उनकी फंडिंग और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना जारी रखेगी.

गौरतलब है कि एनआईए अब तक कम से कम 12 गिरोहों और उनके सदस्यों से पूछताछ कर चुकी है. अधिकारियों ने कहा कि छापेमारी का ताजा दौर मुख्य आरोपी से पूछताछ के बाद मिले ताजा सुराग पर आधारित है.