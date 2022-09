नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गैंगस्टरों के मादक पदार्थ-आतंकवाद से जुड़े एक मामले में तीन राज्यों में सोमवार को छापे मारे. एनआईए ने साफ किया है कि आज पूरे उत्तर भारत में 50 स्थानों पर गैंगस्टरों की गतिविधियों के खिलाफ मामलों की जांच के संबंध में ये रेड डाली है.सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले का इस जांच से सम्बन्ध नहीं है.Also Read - नोएडा: बिजनेसमैन ने लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली

आधिकारिक सूत्र ने स्पष्टीकरण दिया है, एनआईए आज पूरे उत्तर भारत में 50 स्थानों पर गैंगस्टरों की गतिविधियों के खिलाफ मामलों की जांच के संबंध में तलाशी ले रही है, जिनके गंभीर आंतरिक और अंतर-राज्य प्रभाव हैं. सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले की NIA जांच नहीं कर रही.

CLARIFICATION | NIA is conducting searches today at 50 places across North India relating to investigation of cases against activities of gangsters having serious int’l & inter-state ramifications. Case of Sidhu Moosewala murder is not under investigation by NIA: Official sources

