नई दिल्ली: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front of India) के खिलाफ रविवार को तेलंगाना (Telangana)और आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में 40 स्थानों की तलाशी ली. एनआईए यह छापेमारी आतंकी कृत्यों को अंजाम देने और धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने से जुड़े एक मामले में की है. यह जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी.

एनआईए के एक प्रवक्ता ने बताया कि तेलंगाना में 38 स्थानों और आंध्र प्रदेश में दो स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान चार लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया. अधिकारी ने कहा कि अभियान के दौरान डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, दो खंजर और 8.31 लाख रुपए से अधिक नकदी सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई.

NIA conducts raids in Andhra Pradesh’s Nellore, Nandyal and Telangana’s Jagtial, in connection with the PFI case. The agency is searching the residence of one Shadulla who is the main accused in this case. https://t.co/ksxWEnaeeN pic.twitter.com/53b6BcQxbo

— ANI (@ANI) September 18, 2022