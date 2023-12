कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई ठिकानों पर NIA का छापा, आतंकी साजिश का शक

NIA Raid: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आतंकी संगठन आईएसआईएस पर बड़ी कार्रवाई की है. एजेंसी आईएसआईएस आतंकी साजिश मामले (Islamic State Conspiracy Case) में कर्नाटक और महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही है. छापेमारी महाराष्ट्र के पुणे, ठाणे ग्रामीण, ठाणे शहर और मीरा भयंदर सहित विभिन्न शहरों के साथ-साथ कर्नाटक के कुछ स्थानों पर की जा रही है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसी सूत्रों ने बताया है कि इस जांच में अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन वाली एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, जिसमें विदेशी स्थित आईएसआईएस हैंडलर भी शामिल हैं. जांच से ऐसे लोगो के एक जटिल नेटवर्क का पता चला है जो भारत के भीतर आईएसआईएस की चरमपंथी विचारधारा को फैलाने के लिए समर्पित हैं.

Of the total 44 locations being raided by the NIA since this morning, the agency sleuths have searched 1 place in Karnataka, 2 in Pune, 31 in Thane Rural, 9 in Thane city and 1 in Bhayandar. https://t.co/vKl7119DcV

— ANI (@ANI) December 9, 2023