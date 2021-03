NIA, Lashkar-e-Mustafa, Jammu & Kashmir News: जम्मू: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के धड़े लश्कर-ए-मुस्तफा (Lashkar-e-Mustafa) द्वारा साजिश रचे जाने से संबंधित एक मामले की जांच मंगलवार को अपने हाथ में ले लिया है. करीब एक महीना पहला एलईएम के प्रमुख हिदायत-उल्ला मलिक (Hidayatullah Malik) को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद कई सनसनीखेज खुलासे हुए थे, जिनमें संभावित आतंकवादी हमले के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के कार्यालय का फिल्माया जाना शामिल था. Also Read - Jammu & Kashmir: Anantnag में Encounter में 4 आतंकी ढेर, मुठभेड़ जारी

अनंतनाग पुलिस ने एलईएम प्रमुख हिदायत-उल्ला मलिक को जम्मू के कुंजवानी इलाके से 6 फरवरी को गिरफ्तार किया था, जब वह शीतकालीन राजधानी में एक अड्डा बनाने और आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था. Also Read - पाकिस्तान में 4 समाजसेवी महिला कार्यकर्ताओं की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की, कई घायल

National Investigation Agency takes over the investigation of the case of Hidayatullah Malik, chief of Lashkar-e-Mustafa terror organisation, who was arrested from Jammu on February 6 Also Read - Live Video of Terror Attack: कपड़ों में हथियार छिपाकर लाए आतंकी ने ऐसे की पुलिस टीम पर फायरिंग, देखें कश्मीर में हमले का VIDEO

(file photo) pic.twitter.com/IXqBQdTyUi

— ANI (@ANI) March 3, 2021