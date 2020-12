NIA to investigate Nagrota encounter, four terrorists of Jaish-e-Mohammed were killed in J&K: जांच एजेंसी एनआईए हाल में जम्मू के नगरोटा में हुई एक मुठभेड़ की जांच को संभाल लिया है. एनआईए जैश के इन आतंकवादियों के षड्यंत्र और मंशा का पता लगाने के लिए जांच करेगी और इनके संपर्क में रहने वाले लोगों का भी पता लगाएगी. इस मुठभेड़ में पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद Jaish-e-Mohammed (जेईएम) के 4 आतंकवादियों को पुलिस ने मार गिराया था. Also Read - #Shehla Rashid पर उनके पिता का गंभीर आरोप, DGP को खत लिखकर बताया- मेरी बेटी देशद्रोही..

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के नगरोटा क्षेत्र में पुलिस ने 19 नवंबर को तत्परता से अभियान चलाया था, जिसमें 4 आतंकवादी मारे गए थे.

अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी दी है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के बाद राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने इस मामले की जांच को संभाल लिया है.

