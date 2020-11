Coronavirus Updates: देश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. दिल्ली समेत कई राज्यों में इसके रोजाना सामने आने वाले मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. साथ-साथ मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है. कई विशेषज्ञों ने यह चेताया भी है कि ठंड में इसकी रफ्तार और बढ़ सकती है. इस बीच देश के कई राज्यों में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है. Also Read - Night Curfew Update: इस राज्य के आठ शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू, मास्क न लगाने पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना, धारा 144 लागू

राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित आठ जिला मुख्यालयों में रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है. वहीं राजधानी जयपुर में धारा 144 (Section 144) लगाई गई है. Also Read - Delhi-NCR Lockdown: क्या दिल्ली में फिर से लगने जा रहा लॉकडाउन? मनीष सिसोदिया ने दिया ये बयान

Gujarat: Night curfew from 9 pm to 6 am imposed in Rajkot (pic 1 & 2) & Surat (pic 3 & 4) from Nov 21 in view of #COVID19 spread. Also Read - Night curfew in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के 5 जिलों में शनिवार से लागू होगा रात्रि कर्फ्यू, केवल इन्हें मिलेगी छूट

The State reported 1,515 new COVID cases in 24 hrs taking total tally to 1,95,917 of which 13,285 are active cases, as per last update by State govt. pic.twitter.com/AfszIRHCTQ

