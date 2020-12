Night curfew in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी जिलों में रात्रि कर्फ्यू को पांच जनवरी तक बढ़ा दिया है, लिहाजा इन जिलों में नव वर्ष का जश्न मनाने की अनुमति नहीं होगी. Also Read - टाटा ग्रुप ने Air India को खरीदने के लिए दाखिल किया Expression Of Interest

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को यहां हुई बैठक में रात्रि कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया गया. भारद्वाज ने कहा कि शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू प्रभावी रहेगा. Also Read - एयर इंडिया को खरीदने के लिए अडानी की कंपनी ने दिखाई दिलचस्पी, ये 3 कंपनियां भी दौड़ में

इससे पहले राज्य सरकार ने रात्रि कर्फ्यू को 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया था. Also Read - पंजाब में रात्रि कर्फ्यू एक जनवरी तक बढ़ाया गया, इनडोर समारोहों में केवल 100 लोग ही हो सकते हैं शामिल