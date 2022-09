नीरा राडिया टेप मामला: कॉर्पोरेट की दुनिया में जिस नीरा राडिया टेप कांड से यूपीए- 2 सरकार हिल गई थी और तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री ए. राजा को इस्तीफा देना पड़ा था. अब देश की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई को उस मामले में किसी भी तरह की अपराधिकता नहीं मिली है. सीबीआई ने इस संबंध में अपना फाइनल अभी मत भी देश की सबसे बड़ी अदालत में दे दिया है.Also Read - PM मोदी को लेकर ममता बनर्जी का हैरान कर देने वाला बयान, कहा- 'मुझे नहीं लगता कि CBI, ED के पीछे...'

नीरा राडिया टेप मामला में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि पूर्व कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के खिलाफ राडिया, राजनेताओं, वकीलों, पत्रकारों और उद्योगपतियों के बीच हुई बातचीत के टेप की सामग्री की जांच में उसे कोई आपराधिकता नहीं मिली है. 800 टेपों में इस बातचीत के बाद से ही 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में नीरा राडिया की भूमिका पर सवाल उठने लगे थे. इन टेप्स में देश के बड़े उद्योगपति रतन टाटा से फोन पर की गई बातचीत भी शामिल थी.

Niira Radia tapes case: CBI informs SC that it has found no criminality in its inquiry initiated against former corporate lobbyist Niira Radia into the contents of the transcripts of tapped conversations between Radia, politicians, lawyers, journalists & industrialists. pic.twitter.com/4aRuiIP0dg

— ANI (@ANI) September 21, 2022