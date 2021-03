Nikita Tomar Murder Case: निकिता तोमर की हत्या के मामले में फरीदाबाद के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी करार दिया. वहीं, तीसरा आरोपी अजरुद्दीन बरी हो गया. अजरुद्दीन पर हथियार की सप्लाई कराने का आरोप था. कोर्ट 26 मार्च को इस मामले में सजा सुनाएगी. Also Read - Nikita Murder Case: तौसीफ को कट्टा देनेवाला अजरु नूह से गिरफ्तार, मामले की खुल रही परत-दर-परत

बता दें कि 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या की गई थी. 1 अक्टूबर को इस मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुआ था. दिल को दहला देने वाले इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था. Also Read - निकिता हत्याकांड: कंगना रनौत के तीखे बोल- लव जिहाद ने ली एक और जान! तौसीफ का एनकाउंटर करो!

2020 Nikita Tomar murder case: Faridabad fast track court convicts prime accused Tausif and his friend Rehan. Third accused Azruddin, who had supplied weapon, acquitted. Quantum of sentence to be pronounced on Friday, 26th March. Also Read - फरीदाबाद: 4 साल की बच्ची से रेप, हत्या कर लाश को कंटेनर में छिपाया

— ANI (@ANI) March 24, 2021