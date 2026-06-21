क्या ये है उद्धव ठाकरे की पार्टी से 6 सांसदों की जाने की वजह, क्या है महाराष्ट्र के दिग्गज कांग्रेस नेता निंबालकर की हत्या का केस?

Nimbalkar Murder Case: उद्धव ठाकरे ने पिछले हफ्ते पार्टी के लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई, जिसमें कई सांसदों के न पहुंचने के बाद से पार्टी में फिर बड़ी टूट की अटकलें लगने लगीं. छह सांसदों के लोकसभा स्पीकर को दिए पत्र के बाद से इस पर मुहर भी लग गई है. सूत्रों का कहना है कि सांसदों के असंतोष का कारण 20 साल पुराना एक हाई-प्रोफाइल हत्याकांड हो सकता है. आशंका है कि यही शिवसेना यूबीटी में दोबारा बड़ी टूट का कारण बना है.
यह हत्या का मामला मराठवाड़ा के उस्मानाबाद की राजनीति से जुड़ा था और पिछले 20 वर्षों से राजनीतिक चर्चाओं में छाया रहा.. कांग्रेस नेता पवनराजे निंबालकर, कथित बागी सांसदों में से एक, ओम राजे निंबालकर के पिता थे. राजे मराठवाड़ा क्षेत्र के उस्मानाबाद (धाराशिव) से सांसद हैं. पवनराजे निंबालकर की हत्या 3 जून 2006 को उस समय कर दी गई थी, जब वे पुणे से मुंबई जा रहे थे. साथ में उनका ड्राइवर समद अब्दुल वाहिद काजी भी मारा गया.
इस मामले में कई आरोपी थे, जिनमें पीड़ित के चचेरे भाई और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री पद्मसिंह बाजीराव पाटिल भी शामिल थे. शनिवार (20 जून) को, पाटिल समेत सभी नौ आरोपियों को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बरी कर दिया था.
पवनराजे निंबालकर और पद्मसिंह पाटिल चचेरे भाई थे और उनके परिवार का इस क्षेत्र की राजनीति पर दबदबा था, जिसमें टेरना शुगर कोऑपरेटिव जैसी सहकारी संस्थाएं शामिल थीं. जब शरद पवार ने 1999 में कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी की स्थापना की, तो पद्मसिंह पाटिल उनके साथ चले गए. पवनराजे निंबालकर कांग्रेस में शामिल हो गए और दोनों ने 1999 का विधानसभा चुनाव एक-दूसरे के खिलाफ लड़ा. पाटिल ने अपने प्रतिद्वंद्वी निंबालकर को 484 वोटों के मामूली अंतर से हराया.
इस मामले की जांच कर रही CBI ने जो मुख्य बातें पाईं थीं, उनमें से एक कारगिल युद्ध के बाद जमा किए गए फंड में कथित धोखाधड़ी का मामला था. महाराष्ट्र के तत्कालीन मंत्री पदमसिंह पाटिल पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के लिए जमा किए गए फंड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप था. सीबीआई ने कहा था कि भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने पवनराजे निंबालकर से मिली जानकारी के आधार पर इस धोखाधड़ी का खुलासा किया था.
दो दशक बाद, शनिवार को CBI की एक विशेष अदालत ने पाटिल समेत इस मामले के सभी नौ आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत ने उन्हें दोषी ठहराने के लिए सबूतों को अपर्याप्त पाया.
सेना यूबीटी के बागी सांसद निंबालकर ने कहा कि वे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के लिए सेना (UBT) छोड़ रहे हैं, और इसके पीछे पैसे का लालच नहीं, बल्कि अपने पिता के हत्यारे से लड़ने के लिए राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखना मुख्य वजह है. सांसद निंबालकर ने कहा, मैं 20 साल पहले राजनीति में आया था ताकि… के खिलाफ लड़ सकूं” जिन लोगों ने मेरे पिता की हत्या की थी. मुझे सेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे से कोई शिकायत नहीं है. मैंने विरोधी परिवार के साधन-संपन्न और ताकतवर उम्मीदवार को भारी अंतर से हराकर लोकसभा चुनाव जीता. सलेकिन महाराष्ट्र की नई सरकार ने हर स्तर पर मेरे काम में रुकावटें डाली हैं. ओम राजे निंबालकर ने कहा कि वे अदालत के आरोपियों को बरी करने के फैसले से हैरान हैं और वे इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे.
संजय दीना पाटिल, नागेश पाटिल अष्टिकर, ओम राजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, संजय देशमुख और संजय जाधव.
इन सांसदों की बगावत की चर्चा तेज हो गई है जब छह सांसद शुक्रवार को सेना-UBT द्वारा पार्टी के 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और उद्धव ने बागियों पर हमला किया. उम्मीद है कि छह सांसद पार्टी से अलग हो जाएंगे और NDA गुट का हिस्सा बनी शिवसेना (शिंदे) का समर्थन करेंगे.
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