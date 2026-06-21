क्या ये है उद्धव ठाकरे की पार्टी से 6 सांसदों की जाने की वजह, क्या है महाराष्ट्र के दिग्गज कांग्रेस नेता निंबालकर की हत्या का केस?

Nimbalkar Murder Case: पिछले हफ्ते शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की ओर से पार्टी के लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाने के बाद शिवसेना (UBT) में बगावत की अटकलें तेज हो गईं.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 21, 2026, 9:53 AM IST
क्या ये है उद्धव ठाकरे की पार्टी से 6 सांसदों की जाने की वजह, क्या है महाराष्ट्र के दिग्गज कांग्रेस नेता निंबालकर की हत्या का केस?
पवनराजे निंबालकर की हत्या 3 जून 2006 को उस समय कर दी गई थी, जब वे पुणे से मुंबई जा रहे थे. (photo credit, IANS)

  • पवनराजे निंबालकर की हत्या 3 जून 2006 को हुई थी
  • निंबालकर के चचेरे भाई पद्मसिंह बाजीराव पाटिल पर आरोप
  • अदालत ने शनिवार (20 जून) को सभी आरोपियों को किया बरी
  • सांसद निंबालकर ने कहा कि राजनीतिक वजूद बचाने के लिए कर रहे दलबदल

Nimbalkar Murder Case: उद्धव ठाकरे ने पिछले हफ्ते पार्टी के लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई, जिसमें कई सांसदों के न पहुंचने के बाद से पार्टी में फिर बड़ी टूट की अटकलें लगने लगीं. छह सांसदों के लोकसभा स्पीकर को दिए पत्र के बाद से इस पर मुहर भी लग गई है. सूत्रों का कहना है कि सांसदों के असंतोष का कारण 20 साल पुराना एक हाई-प्रोफाइल हत्याकांड हो सकता है. आशंका है कि यही शिवसेना यूबीटी में दोबारा बड़ी टूट का कारण बना है.

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2006 में पवनराजे निंबालकर हत्याकांड

यह हत्या का मामला मराठवाड़ा के उस्मानाबाद की राजनीति से जुड़ा था और पिछले 20 वर्षों से राजनीतिक चर्चाओं में छाया रहा.. कांग्रेस नेता पवनराजे निंबालकर, कथित बागी सांसदों में से एक, ओम राजे निंबालकर के पिता थे. राजे मराठवाड़ा क्षेत्र के उस्मानाबाद (धाराशिव) से सांसद हैं. पवनराजे निंबालकर की हत्या 3 जून 2006 को उस समय कर दी गई थी, जब वे पुणे से मुंबई जा रहे थे. साथ में उनका ड्राइवर समद अब्दुल वाहिद काजी भी मारा गया.

कौन हैं आरोपी

इस मामले में कई आरोपी थे, जिनमें पीड़ित के चचेरे भाई और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री पद्मसिंह बाजीराव पाटिल भी शामिल थे. शनिवार (20 जून) को, पाटिल समेत सभी नौ आरोपियों को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बरी कर दिया था.

क्या था दोनों नेताओं के बीच विवाद का कारण

पवनराजे निंबालकर और पद्मसिंह पाटिल चचेरे भाई थे और उनके परिवार का इस क्षेत्र की राजनीति पर दबदबा था, जिसमें टेरना शुगर कोऑपरेटिव जैसी सहकारी संस्थाएं शामिल थीं. जब शरद पवार ने 1999 में कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी की स्थापना की, तो पद्मसिंह पाटिल उनके साथ चले गए. पवनराजे निंबालकर कांग्रेस में शामिल हो गए और दोनों ने 1999 का विधानसभा चुनाव एक-दूसरे के खिलाफ लड़ा. पाटिल ने अपने प्रतिद्वंद्वी निंबालकर को 484 वोटों के मामूली अंतर से हराया.

जांच में सीबीआई ने क्या पाया

इस मामले की जांच कर रही CBI ने जो मुख्य बातें पाईं थीं, उनमें से एक कारगिल युद्ध के बाद जमा किए गए फंड में कथित धोखाधड़ी का मामला था. महाराष्ट्र के तत्कालीन मंत्री पदमसिंह पाटिल पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के लिए जमा किए गए फंड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप था. सीबीआई ने कहा था कि भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने पवनराजे निंबालकर से मिली जानकारी के आधार पर इस धोखाधड़ी का खुलासा किया था.

सीबीआई कोर्ट का फैसला

दो दशक बाद, शनिवार को CBI की एक विशेष अदालत ने पाटिल समेत इस मामले के सभी नौ आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत ने उन्हें दोषी ठहराने के लिए सबूतों को अपर्याप्त पाया.

क्या बोले ओम राजे निंबालकर

सेना यूबीटी के बागी सांसद निंबालकर ने कहा कि वे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के लिए सेना (UBT) छोड़ रहे हैं, और इसके पीछे पैसे का लालच नहीं, बल्कि अपने पिता के हत्यारे से लड़ने के लिए राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखना मुख्य वजह है.  सांसद निंबालकर ने कहा, मैं 20 साल पहले राजनीति में आया था ताकि… के खिलाफ लड़ सकूं” जिन लोगों ने मेरे पिता की हत्या की थी. मुझे सेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे से कोई शिकायत नहीं है. मैंने विरोधी परिवार के साधन-संपन्न और ताकतवर उम्मीदवार को भारी अंतर से हराकर लोकसभा चुनाव जीता. सलेकिन महाराष्ट्र की नई सरकार ने हर स्तर पर मेरे काम में रुकावटें डाली हैं. ओम राजे निंबालकर ने कहा कि वे अदालत के आरोपियों को बरी करने के फैसले से हैरान हैं और वे इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे.

कौन हैं छह बागी सांसद

संजय दीना पाटिल, नागेश पाटिल अष्टिकर, ओम राजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, संजय देशमुख और संजय जाधव.

क्या हो सकता है अगला कदम

इन सांसदों की बगावत की चर्चा तेज हो गई है जब छह सांसद शुक्रवार को सेना-UBT द्वारा पार्टी के 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और उद्धव ने बागियों पर हमला किया. उम्मीद है कि छह सांसद पार्टी से अलग हो जाएंगे और NDA गुट का हिस्सा बनी शिवसेना (शिंदे) का समर्थन करेंगे.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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