आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के नौ नेताओं ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है. विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी से सरकारी जांच एजेंसियों के दुर्पयोग का आरोप लगाया है. विपक्षी नेताओं का कहना है कि सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई से यह प्रतीत होता है कि “हम एक लोकतंत्र से निरंकुशता में परिवर्तित हो गए हैं.

जिन विपक्षी नेताओं ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध किया है उनमें भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) प्रमुख व तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, टीएमसी प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा प्रमुख अखिलेश यादव, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हैं.