  • Hindi
  • India Hindi
  • Nipah Virus Alert Several Asian Countries Have Started Screening At Airports Know How Dangerous

Nipah Virus Alert: निपाह वायरस को लेकर इन देशों में जारी हुआ अलर्ट, भारत भी लिस्ट में, जानिए कितनी खतरनाक है ये समस्या

भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले दिसंबर से अब तक पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस बीमारी के केवल दो मामलों की पुष्टि हुई है.

Published date india.com Published: January 30, 2026 11:03 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
Nipah Virus Alert: निपाह वायरस को लेकर इन देशों में जारी हुआ अलर्ट, भारत भी लिस्ट में, जानिए कितनी खतरनाक है ये समस्या

Nipah Virus: कई एशियाई देशों ने हवाईअड्डों पर निपाह वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए स्क्रीनिंग शुरू कर दी है. इसमें बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं. भारत में भी इसे लेकर सतर्कता बरती जा रही है. भारत में केरल और पश्चिम बंगाल दोनों ही निपाह वायरस के लिए एंडेमिक ज़ोन बने हुए हैं.

दो मामलों की पुष्टि

भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले दिसंबर से अब तक पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस बीमारी के केवल दो मामलों की पुष्टि हुई है. मंत्रालय के अनुसार, इन दो पुष्ट मामलों के संपर्क में आए कुल 196 लोगों की पहचान की गई. नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने सभी की निगरानी की और जांच कराई। किसी में भी बीमारी के लक्षण नहीं पाए गए और सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है.

तमिलनाडु में बरती जा रही है सावधानी

पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में निपाह वायरस के दो मामलों की पुष्टि होने के बाद तमिलनाडु ने रोग निगरानी (डिजीज सर्विलांस) और अस्पतालों की तैयारियों को तेज कर दिया है. भारत सरकार की सलाह पर कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ (डीपीएच) ने सभी जिला, शहर और नगरपालिका स्वास्थ्य अधिकारियों को राज्य भर में तीव्र एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) की निगरानी तेज करने का निर्देश दिया है. स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है कि बुखार वाले सभी रोगियों की बारीकी से निगरानी की जाए। विशेष रूप से उन लोगों पर ध्यान दिया जाए जिनका हाल ही में पश्चिम बंगाल की यात्रा का इतिहास रहा हो या जो प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों के संपर्क में आए हों.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

निपाह वायरस एक जानलेवा वायरल इन्फेक्शन्स में से एक है. इसमें मृत्यु दर कई दूसरी सांस की बीमारियों से कहीं ज़्यादा है. हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि इससे जुड़े कुछ ही गंभीर मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है. किसी भी संभावित प्रसार को रोकने के लिए समय पर रिपोर्टिंग जरूरी है. चिकित्सकों के अनुसार, निपाह वायरस संक्रमित व्यक्तियों, दूषित फलों को छूने या खाने या सूअरों के निकट संपर्क से मनुष्यों में फैल सकता है.

कितना खतरनाक है निपाह

निपाह एक जूनोटिक संक्रमण है यानी यह जानवरों से इंसानों में फैलता है और फिर इंसान से इंसान में भी फैल सकता है. यह वायरस संक्रमित व्यक्ति की लार, पेशाब और शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है. यह वायरस मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों (फ्रूट बैट्स) से फैलता है और गंभीर सांस की बीमारी व दिमाग में सूजन पैदा कर सकता है. फिलहाल निपाह वायरस के लिए कोई टीका या खास इलाज उपलब्ध नहीं है.

वायरस के शुरुआती लक्षण

निपाह वायरस शरीर में चार से 14 दिनों तक रह सकता है. वायरस के शुरुआती लक्षण अक्सर तेज बुखार, मतली, उल्टी और सांस लेने में दिक्कत से शुर होते हैं. यह बाद में निमोनिया में बदल सकता है. गंभीर मामलों में यह दिमाग में खतरनाक सूजन पैदा करता है. हालांकि इसके इंसानों से इंसानों में फैलने का खतरा कम है लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन इसे खतरनाक मानता है क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है. इसमें मृत्यु दर 40% से 75% तक है कोविड-19 से कहीं ज्यादा खतरनाक है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.