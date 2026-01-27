  • Hindi
Nipah Virus Alert: निपाह को लेकर अलर्ट मोड में सरकार, ट्रैवल एडवाइजरी जारी, ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत हो जाएं सतर्क

Nipah Virus Alert: पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 5 मरीज मिलने के बाद थाईलैंड, नेपाल और ताइवान ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी के अनुसार, बाहर से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी और संक्रमण के लक्षण दिखने पर उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा.

NIPAH Virus
Nipah Virus Alert: भारत के पश्चिम बंगाल में अब तक निपाह वायरस के 5 मामले सामने आए हैं. राज्य में इस वायरस का संक्रमण एक अस्पताल से फैलना शुरू हुआ, जहां एक डॉक्टर, एक नर्स और एक अन्य कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं. प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जिले में लगभग 100 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है. निपाह वायरस एक जानलेवा बीमारी है और यह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है. वहीं, भारत के आसपास के देशों ने निपाह के संक्रमण की खबर होते हुए अपने एयरपोर्ट पर ही हेल्थ चेकअप करना शुरू किया है.

इन देशों ने जारी किए ट्रैवल एडवाइजरी?

निपाह वायरस के खतरे को देखते हुए एशियाई देशों ने अपने यहां ट्रैवल एजवाइजरी जारी की है. रिपोर्ट के मुताबिक, थाईलैंड नेपाल और ताइवान में हवाई अड्डों पर हेल्थ स्क्रीनिंग करना शुरू कर दिया है. उनके देश में आने वाले यात्रियों की वे हेल्थ स्क्रीनिंग करेंगे.

एयरपोर्ट पर होगी हेल्थ चेकअप?

हवाई अड्डों पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि बुखार का पता लगाया जा सके. संक्रमण का संदेह होने वाले यात्रियों को तुरंत क्वारंटाइन केंद्रों में भेजा जा रहा है. इसके अलावा, यात्रियों को हेल्थ एडवाइजरी कार्ड दिए जा रहे हैं.

निपाह वायरस के लक्षण क्या हैं?

निपाह एक घातक दिमागी बुखार (Encephalitis) पैदा कर सकता है. इससे संक्रमित होने पर इंसानों में ये प्रमुख लक्षण दिखते हैं,

  • तेज बुखार और सिरदर्द,
  • मानसिक भ्रम और दौरे पड़ना,
  • सांस लेने में भारी तकलीफ,
  • गंभीर मामलों में मरीज 24-48 घंटों के भीतर कोमा में जा सकता है.

कैसे फैलता है निपाह वायरस?

निपाह एक वायरस है, जो जानवरों से इंसानों में फैलता है. इस वायरस के संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा उन इंसानों में होता है, जो चमगादड़ों या सूअरों के संपर्क में आने से फैलता है. इसके अलावे यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के थूक या पसीने के सीधे संपर्क में आने से भी फैलता है.

क्या निपाह का कोई टीका या इलाज है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, निपाह वायरस के लिए फिलहाल कोई विशिष्ट वैक्सीन या इलाज उपलब्ध नहीं है. इसकी मृत्यु दर 40% से 75% तक हो सकती है, जो इसे बेहद खतरनाक बनाती है.

क्या मुझे अपनी भारत यात्रा की योजना रद्द कर देनी चाहिए?

फिलहाल, भारत ने ट्रैवल अलर्ट को लेकर कोई एडवाइजरी नहीं जारी की है. वहीं, थाईलैंड और नेपाल जैसे देशों ने ट्रैवल अलर्ट जारी किए हैं. यदि आप पश्चिम बंगाल या प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रहे हैं, तो आपको बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है.

यात्रा के बाद बुखार लगने पर क्या करें?

यदि आप किसी दूसरे देश से लौटे हैं. लौटने के बाद आपको बुखार या निपाह के कोई भी लक्षण महसूस होते हैं, तो तुरंत नजदीकी हेल्थ सेंटर को सूचित करें और अपनी ट्रेवल हिस्ट्री की जानकारी दें. जहां तक हो सके इस दौरान खुद को दूसरों से अलग रखें.

