Nipah को हल्के में न लें! कोविड से 70% ज्यादा घातक है यह वायरस- ICMR ने बचाव का बताया आसान तरीका | VIDEO

केरल में निपाह वायरस (Nipah Virus) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. कोझिकोड में ‘निपाह’ से 2 मरीजों की मौत के बाद सरकार अलर्ट मोड में आ गई है. वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कुछ इलाकों में लॉकडाउन (Lockdown) जैसी पाबंदियों का भी ऐलान किया गया है. इन सबके बीच ICMR की तरफ से वायरस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. डीजी ICMR डॉक्टर राजीव बहल ( DG ICMR Dr. Rajiv Bahl) ने बताया कि यह वायरस कोविड की तुलना में बहुत घातक है. उन्होंने बताया, कोविड में मृत्यु दर महज 2-3 फीसदी थी, मगर निपाह वायरस में यह 40-70% है. उन्होंने कहा कि लोगों को इस वायरस को हल्के में नहीं लेना चाहिए.

#WATCH | Nipah virus | DG ICMR Dr. Rajiv Bahl says, “…If COVID had a mortality of 2-3%, here the mortality is 40-70%. So, the mortality is extremely high…” pic.twitter.com/O60erWop9v

डॉ. राजीव बहल ने निपाह वायरस की रोकथाम और प्रसार से बचने का आसान तरीका भी बताया. उन्होंने कहा, ‘4-5 उपाय हैं, उनमें से कुछ बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि COVID के खिलाफ अपनाए गए हैं. जैसे बार-बार हाथ धोना और मास्क लगाना.

#WATCH | DG ICMR Dr. Rajiv Bahl lists out precautionary measures against the prevention and spread of the Nipah virus.

“There are 4-5 measures, some of them are exactly the same as that taken against COVID – repeated hand washing, mask. In this case, most important is the… pic.twitter.com/3SP4hLl9s1

— ANI (@ANI) September 15, 2023