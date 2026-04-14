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PNB Scam: नीरव मोदी का बच पाना मुश्किल, भारत लाने के लिए लंदन पहुंची CBI टीम

नीरव मोदी का प्रत्यर्पण का मामला अब अंतिम चरण में है. लंदन में CBI की टीम पहुंच चुकी है और नीरव मोदी को भारत लाने की तैयारी है. जानिए PNB घोटाला केस क्या था.

Published date india.com Published: April 14, 2026 11:19 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
PNB Scam: नीरव मोदी का बच पाना मुश्किल, भारत लाने के लिए लंदन पहुंची CBI टीम

देश में करोड़ों रुपये का घोटाला करके भागे नीरव मोदी को भारत लाने की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस केस में कई बड़ी कानूनी अड़चनें लगभग खत्म हो चुकी हैं. इस बीच, खबर आई है कि Central Bureau of Investigation (CBI) की टीम लंदन पहुंच गई हैं. इससे संकेत माना जा रहा है कि नीरव मोदी को कभी भी भारत लाया जा सकता है.

भारत वापस लाने के सकारात्मक संकेत मिले

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और ब्रिटेन के बीच कानूनी प्रक्रिया अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. अगर नीरव मोदी का प्रत्यर्पण सफल होता है, तो यह सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि होगी. लंबे समय से फरार आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने की कोशिशें जारी हैं और यह केस उस दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है.

कौन है नीरव मोदी और ये पूरा केस क्या है?

पहले नीरव मोदी को इंटरनेशनल ज्वेलरी ब्रांड और बड़े-बड़े इवेंट्स में अपनी मौजूदगी के कारण चर्चा में रहता था. लेकिन अब वह भारत के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक का मुख्य आरोपी है. उस पर अपने मामा मेहुल चोक्सी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक में करीब 13,000 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप है. CBI के अनुसार, इस रकम में से हजारों करोड़ की जिम्मेदारी अकेले नीरव मोदी पर है. 2019 में उसकी गिरफ्तारी के बाद से वह लंदन की जेल में बंद है और वहीं से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है.

कोर्ट के एक फैसले से बंद हो गए रास्ते

मार्च 2026 में ब्रिटेन की High Court of Justice ने नीरव मोदी की अपील को फिर से सुनने की मांग खारिज कर दी थी. इस फैसले के बाद, उसके लिए ब्रिटेन में लगभग सभी कानूनी रास्ते बंद हो गए. हालांकि, उसने इसके बाद यूरोपीय मानवाधिकार अदालत का दरवाजा खटखटाया. लेकिन वहां भी राहत मिलने की उम्मीद कम ही मानी जा रही है.

नीरव मोदी भारत कब आएगा?

अब सवाल यह उठता है कि नीरव मोदी को भारत कब लाया जाएगा? जानकारों का मानना है कि जैसे ही आखिरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी, उसे सीधे भारत लाया जाएगा और यहां उसकी पेशी कराई जाएगी. इसके बाद, उस पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोपों में मुकदमा चलेगा.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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