नई दिल्‍ली: निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में कोर्ट ने एक दोषी विनय शर्मा की याचिका पर तिहाड़ जेल के अधिकारियों से जवाब मांगा है. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 22 फरवरी तय की है. बता दें कि चारों दोषियों में से एक विनय शर्मा ने तिहाड़ जेल में अपनी कोठरी में दीवार पर सिर पटक कर खुद को घायल कर लिया था. ऐसे में क्‍या इस मामले के मद्देनजर विनय की फांसी लटक सकती है.

वकील ने अदालत को बताया कि विनय शर्मा अपनी मां सहित लोगों को पहचान नहीं पा रहा है. विनय ने अपने वकील के जरिए दिल्ली की अदालत से गुरुवार को संपर्क कर अपनी मानसिक बीमारी, शिजोफ्रेनिया, सिर में लगी चोट के बेहतर उपचार का आग्रह किया है. इस पर कोर्ट ने दोषी विनय की याचिका पर तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शनिवार को अपना जवाब प्रस्तुत करें.

Nirbhaya Case: A special court seeks report from Tihar Jail on one of the death row convicts,Vinay Sharma plea seeking direction to Tihar Jail authorities. Court has issued notice to Tihar on the application & fixed the matter for 22nd February.

