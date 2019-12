नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में दोषी पाए जाने वाले अक्षय सिंह की पुनर्विचारयाचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने मंगलवार को हुई सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था क्योंकि उनका भतीजा एक बार निर्भया मामले से संबंधित एक सुनवाई में पेश हुआ था. जस्टिस आर बनुमथी, ए एस बोपन्ना और अशोक भूषण की एक नई तीन-न्यायाधीश पीठ अब आज सुबह 10.30 बजे इस केस की सुनवाई करेगी.

Supreme Court (SC) to hear today the review petition filed by Akshay Kumar Singh, one of the convicts in the 2012 Delhi gang-rape case. SC will also hear the petition filed by Advocate Sanjeev Kumar, seeking immediate direction to execute the culprits at the earliest. pic.twitter.com/0ggLD6YHrK

