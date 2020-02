नई दिल्ली: दिल्‍ली बहुचर्चित निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्याकांड के मुजरिम मुकेश कुमार सिंह ने सोमवार को यहां अदालत से कहा कि वह नहीं चाहता है कि अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर उसका प्रतिनिधित्व करें.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमेंद्र राणा को यह भी सूचित किया गया कि इस मामले का अन्य मुजरिम विनय शर्मा तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर है.

अदालत निर्भया के माता-पिता और दिल्ली सरकार की अर्जियों पर सुनवाई कर रही है, जिनमें इस हत्याकांड के चारों मुजरिमों को फांसी पर चढ़ाने के लिए नई तारीख मुकर्रर करने की मांग की गई है.

2012 Delhi gang-rape case: Court has discharged Advocate Vrinda Grover as convict Mukesh’s counsel after convict Mukesh showed unwillingness to continue her in the case. Advocate Ravi Qazi has now been appointed as a counsel for convict Mukesh. https://t.co/krsi2P53Jj

