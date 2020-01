नई दिल्‍ली: देश की राजधानी दिल्‍ली में साल 2012 में हुए बहुचर्चित निर्भया गैंग रेप एवं मर्डर केस में दोषी और फांसी सजायाफ्ता पवन कुमार गुप्‍ता का रेपकांड के दौरान नाबालिग होने का बहाना सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाया. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानि 20 जनवरी को दोपहर के बाद लगभग ढाई बजे दोषी की ओर से दायर की गई स्‍पेशल लीव पिटीशन (SLP) को खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले चारों मुजरिमों में से एक पवन कुमार गुप्ता का यह दावा सोमवार को अस्वीकार कर दिया कि 2012 में अपराध के वक्त वह नाबालिग था.

जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भान और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय बरकरार रखा. पवन ने उसके नाबालिग होने का दावा ठुकराने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी.

निर्भया रेप कांड में दोषी और फांसी की सजा सुनाए गए चार आरोपियों में से पवन गुप्‍ता ने यह दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि वह अपराध के समय नाबालिग था और सुनवाई के दौरान दिल्‍ली हाई कोर्ट ने उसके नाबालिग होने के तथ्‍य की अनदेखी की है. शीर्ष कोर्ट ने दोषी के दावे सही नहीं पाया और उसकी याचिका खारिज कर दी.

