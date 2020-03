नई दिल्‍ली: निर्भया गैंगरेप और मर्डर में दोषी अपनी हर कोशिश आजमा रहे हैं ताकि फांसी के फंदे से बचा जा सके. इसी क्रम में एक दोषी विनय शर्मा ने सोमवार को दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल अनिल बैजल के समक्ष फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की गुहार लगाई है.

बता दें कि कोर्ट ने बीते 5 मार्च को दोषियों की फांसी तीन बार टलने के बाद नई तारीख 20 मार्च निर्धारित की थी. बता दें कि दोषियों को 2013 में फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद इस मामले ने कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने निर्देश दिया था कि मुकेश कुमार सिंह (32),पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को 20 मार्च सुबह साढ़े पांच बजे मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाया जाए. मामले के सभी दोषियों को यहां तिहाड़ जेल में एक साथ फांसी दी जानी है.

Vinay Sharma, one of the four death row convicts in the #Nirbhaya gang rape and murder case, on Monday approached Lt Governor #AnilBaijal seeking commutation of his sentence to life imprisonment.

