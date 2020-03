नई दिल्‍ली: निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषियों में से एक अक्षय सिंह की पत्‍नी पुनीता देवी दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट परिसर के बाहर फूट-फूटकर कर रोई और बेहोश होकर गिर पड़ी. अक्षय सिंह की पत्‍नी ने बिहार की औरंगाबाद की एक कोर्ट में अक्षय से तलाक लेने के लिए याचिका भी दायर कर रखी है.

निर्भया गैंगरेप मर्डर केस में दोषी की पत्‍नी पुनीता देवी दिल्‍ली में अक्षय सिंह से आखिरी बार मिलने के लिए आई है. बता दें कि इससे पहले बिहार में औरंगाबाद की एक अदालत ने गुरुवार को निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषियों में से एक की पत्नी की याचिका पर सुनवाई 24 मार्च तक टाल दी. याचिका में यह कहते हुए तलाक मांगा गया है कि वह एक बलात्कारी की विधवा नहीं कहलाना चाहती. इसके बाद पारिवारिक अदालत ने सुनवाई टाल दी.

Delhi: Punita Devi, wife of Akshay (a convict in the 2012 Delhi gang-rape case) who has filed a divorce petition in a Bihar court, appeared to have a nervous breakdown and fainted outside Patiala House Court complex, earlier today. pic.twitter.com/DTDBKCd8oB

— ANI (@ANI) March 19, 2020