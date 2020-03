नई दिल्‍ली: निर्भया गैंगरेप एवं मर्डर मामले के दोषियों में से एक पवन गुप्ता की फांसी के फंदे से बचने की आखिरी कोशिश भी गुरुवार को नाकाम हो गई. कल यानि शुक्रवार को निर्भया के चारों दोषियों को फांसी दी जानी है. सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार यानि 19 मार्च को निर्भया मामले के दोषी पवन गुप्ता की उस सुधारात्मक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने खुद को नाबालिग बताया था.

दरअसल, पवन गुप्ता ने आखिरी प्रयास के तहत बीते 17 मार्च सुप्रीम कोर्ट में एक सुधारात्मक याचिका दायर की थी. पवन गुप्ता ने यह सुधारात्मक याचिका उस पुनर्विचार याचिका को खारिज किये जाने के खिलाफ दायर की थी, जिसमें उसके किशोर होने का दावा खारिज किया गया था.

बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने पांच मार्च को चार दोषियों विनय (26), अक्षय कुमार सिंह (31), मुकेश कुमार सिंह (32) और पवन कुमार गुप्ता (26) को 20 मार्च को फांसी पर लटकाने के लिए मौत का वारंट जारी किया था.

वहीं, 2012 की दिल्ली सामूहिक बलात्कार पीड़िता की मां आशा देवी ने कहा, कोर्ट ने उन्हें इतने अवसर दिए कि उन्हें फांसी से आगे कुछ लाने और इसे स्थगित करने की आदत हो गई है. अब, हमारे न्यायालय अपनी रणनीति से अवगत हैं. निर्भया को कल न्याय मिलेगा.

Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: Court gave them so many opportunities that they have become habituated of bringing something ahead of hanging&get it postponed. Now, our Courts are aware of their tactics. Nirbhaya will get justice tomorrow. https://t.co/NzSVKZFs1f pic.twitter.com/6YiG53wj8v

— ANI (@ANI) March 19, 2020