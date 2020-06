NIRF India Rankings 2020: गुरुवार को एनआईआरएफ ने भारत के टॉप कॉलेजों की लिस्ट जारी कर दी. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल एनआईआरएफ रैंकिग 2020 की लिस्ट जारी की. जिसमें ओवरआल कटेगरी में आईआईटी मद्रास (IIT Madras) को पहला स्थान, आईआईएससी बेंगलूरू को दूसरा स्थान और आईआईटी दिल्ली को तीसरा स्थान मिला है. इसके अलावा लिस्ट में पहली बार डेंटल कॉलेजों की केटेगरी भी शामिल की गई है, जिसमें दिल्ली का मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस, पहले स्थान पर रहा और मनिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस, उडुपी ने लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया. इसके अलावा इस लिस्ट में डॉ. डी. वाई. पाटिल डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, पुणे तीसरे स्थान पर है. Also Read - NIRF India Rankings 2020: एनआईआरएफ रैंकिंग जारी, IIT मद्रास पहले तो IISc बेंगलुरु दूसरे नंबर पर रहा, यहां देखें पूरी लिस्ट

– इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो इसमें आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर, आईआईटी दिल्ली दूसरे स्थान पर और आईआईटी बॉम्बे तीसरे स्थान पर रहा.

-मेडिकल कॉलेज में दिल्ली एम्स पहले स्थान पर, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर और क्रिश्चिन मेडिकल कॉलेज तीसरे नंबर पर रहा.

– बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आईआईएम अहमदाबाद पहले नंबर पर, आईआईएम बेंगलुरू दूसरे नंबर पर और आईआईएम कोलकाता तीसरे नंबर पर रहा.

– बेस्ट लॉ कॉलेज में एनएलयू बेंगलुरू पहले और एनएलयू दिल्ली दूसरे स्थान पर रहा.

– आर्किटेक्चर में आईआईटी खड़गपुर (Indian Institute of Technology Kharagpur)पहले नंबर पर, आईआईटी रुड़की दूसरे नंबर पर और आईआईटी कालीकट तीसरे नंबर पर रहे.

– बेस्ट कॉलेजों में दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) का मिरांडा हाउस (Miranda House University Of Delhi) नंबर एक, एलएसआर दूसरे और हिंदू कॉलेज तीसरे नंबर पर रहे.

– डेंटल कॉलेजों में दिल्ली का मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (Maulana Azad Medical College) पहले और मनिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस उडुपी दूसरे स्थान पर रहा.

– फार्मेसी में जामिया हमदर्द दिल्ली पहले, पंजाब यूनिवर्सिटी दूसरे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मास्यूटिकल एजुकेशन फंड रिसर्च मोहाली तीसरे स्थान पर रहा.

ये हैं देश के 10 बेस्ट संस्थान

1. आईआईटी मद्रास (IIT Madras)

2. आईआईएससी, बेंगलुरु (IISC-Bangalore)

3. आईआईटी, दिल्ली (IIT Delhi)

4. आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay)

5. आईआईटी खड़गपुर (IIT Kharagpur)

6. आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur)

7. आईआईटी गुवाहाटी ( IIT Guwahati)

8. जेएनयू (JNU)

9. आईआईटी रुड़की (IIT Roorkee)

10. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (Banaras Hindu University)