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PoK में मिली निर्मल पुर्जा समेत सभी 10 पर्वतारोहियों की लाशें, सामने आया मौत से पहले का Video, चीखें सुनकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

2019 में छह महीने और छह दिन में दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियां फतह करने के बाद निर्मल पुर्जा की कहानी पूरी दुनिया तक पहुंची. OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने निर्मल पुर्जा पर '14 पीक्स: नथिंग इज इम्पॉसिबल' नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाई थी.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 2, 2026, 8:42 PM IST
PoK में मिली निर्मल पुर्जा समेत सभी 10 पर्वतारोहियों की लाशें, सामने आया मौत से पहले का Video, चीखें सुनकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे
निर्मल पुर्जा ने सिर्फ 6 महीने और 6 दिन में 8000 मीटर से ऊंची 14 चोटियां फतह की थीं. (ANI)
  • पुर्जा ने 2014 में पहली बार फतह किया माउंट एवरेस्ट
  • ब्रॉड पीक पर 30 जुलाई की सुबह आया था एवलांच
  • करीब 5700 मीटर की ऊंचाई पर मिला पुर्जा का शव
  • 2019 में निर्मल पुर्जा पर Netflix ने बनाई थी डॉक्यूमेंट्री

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के ब्रॉड पीक पर आए एवलांच (हिमस्खलन) के बाद सभी 10 पर्वतारोहियों की मौत की पुष्टि हो गई है. रेस्क्यू टीम ने ब्रिटिश-नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जा का शव भी बरामद कर लिया है. पुर्जा की ही पर्वतारोहण कंपनी एलीट एक्सपेडिशन ने 10 पर्वतरोहियों की मौत की खबर कंफर्म की है. वहीं, पाकिस्तान के टूर ऑपरेटर कराकोरम विजन ने निर्मल पुर्जा की मौत से पहले का एक वीडियो भी शेयर किया है.

निर्मल पुर्जा नेपाल और दुनियाभर के पर्वतारोहियों के बीच ‘निम्स दाई’ के नाम से मशहूर थे. उन्होंने 2019 में ब्रिटिश नागरिकता ले ली थी. इसी साल ‘प्रोजेक्ट पॉसिबल’ की शुरुआत भी की थी. उनका मकसद दुनिया की 8,000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों को सिर्फ 7 महीने में फतह करना था. निर्मल पुर्जा ने सिर्फ 6 महीने और 6 दिन में टारगेट पूरा कर लिया था. उन्होंने दक्षिण कोरिया के पर्वतारोही किम चांग-हो का करीब 8 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ा था. तीसरी बार ब्रॉड पीक की चढ़ाई में जान उनकी जान चली गई.

और पढ़ें: पहाड़ों का 'सुपरहीरो' हार गया जिंदगी की जंग... ब्रॉड पीक पर नहीं रहे निम्स दाई

7000 मीटर की ऊंचाई पर आया था एवलांच

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्मल पुर्जा 30 जुलाई को काराकोरम इलाके में 8,051 मीटर ऊंची ब्रॉड पीक पर चढ़ाई कर रहे थे. इस दौरान करीब 7,000 मीटर की ऊंचाई पर आए एवलांच से ये हादसा हुआ. 10 लोगों की टीम में कुल 6 नेपाली थे. सभी की मौत हो चुकी है. ब्रॉड पीक को दुनिया के सबसे मुश्किल पर्वतों में गिना जाता है.

6 महीने में 14 चोटियां फतह… कौन थे निर्मल पुर्जा? PoK में चढ़ाई के दौरान बर्फ में दबने से हुई मौत

कराकोरम विजन ने शेयर किया था मौत से पहले का वीडियो

पाकिस्तान के टूर ऑपरेटर कराकोरम विजन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर निर्मल पुर्जा की मौत से पहले का वीडियो शेयर किया था. वीडियो में 10 अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहियों को ऊपर जाते देखा जा सकता है. फिर अचानक बर्फ का पहाड़ ढहने लगता है. वीडियो में एक महिला की चीख सुनाई देती है.

गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में शुरू हुआ था सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन

BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन 30 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे के आसपास हुआ. इस समय टीम कैंप 2 और कैंप 3 के बीच लगभग 6500 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर थी. GPS ट्रैकर्स ने तेजी से ऊंचाई कम होने का संकेत दिया, जिससे साफ था कि पर्वतारोही बर्फ के साथ नीचे खिसक गए. इसके बाद पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. खराब मौसम और दुर्गम इलाके के कारण रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आईं.

ड्रोन फुटेज में दिखे कुछ शव

BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, ड्रोन फुटेज से कई शवों के संकेत मिले. इसके बाद इन्हें रिकवर किया गया. पुर्जा की कंपनी एलीट एक्सपेड ने शनिवार (1 अगस्त) को पुष्टि की कि निर्मल पुर्जा और अन्य सदस्यों की मौत हो गई है.

कैसे मिलेगी बॉडी?

पाकिस्तान के अल्पाइन क्लब के मुताबिक, निर्मल पुर्जा का शव करीब 5700 मीटर की ऊंचाई पर मिला है. इसी इलाके में 3 अन्य शव भी देखे गए हैं, हालांकि, उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है. बाकी पर्वतारोहियों की लाशें भी 5700 से 3000 मीटर की रेंज में मिली हैं. अल्पाइन क्लब ने बताया कि ग्राउंड टीम बरामद शवों को जापानी कैंप तक पहुंचाएगी. इसके बाद वहां से परिजनों को शव सौंपा जाएगा. इस प्रोसेस में एक हफ्ते का वक्त लग सकता है.

ब्रिटिश स्पेशल फोर्स ज्वॉइन करने वाले पहले नेपाली

निर्मल पुर्जा का जन्म 25 जुलाई 1983 को नेपाल के म्याग्दी जिले के दाना गांव में हुआ था. उनके परिवार का सेना से गहरा नाता रहा है. उनके पिता और तीन बड़े भाई भी गोरखा सैनिक थे. निर्मल पुर्जा ने अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया और ब्रिटिश सेना की गोरखा रेजिमेंट में भर्ती हो गए. करीब 6 साल तक उन्होंने गोरखा सैनिक के रूप में सेवा दी. इस दौरान वो ब्रिटिश रॉयल नेवी की स्पेशल बोट सर्विस (SBS) में शामिल होने वाले पहले नेपाली बने. सेना में रहते हुए ही निर्मल पुर्जा को सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने का ख्याल आया. साल 2012 में ट्रेनिंग शुरू हुई. 2014 में उन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट फतह किया था.

ब्रॉड पीक को 2 बार फतह कर चुके थे निर्मल पुर्जा

निर्मल पुर्जा ने पहली बार 2019 और दूसरी बार 2023 में इसे फतह किया था. दूसरी बार में उन्होंने बिना सप्लीमेंट ऑक्सीजन के चढ़ाई की थी. इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की पांचों 8,000 मीटर से ऊंची चोटियां (नंगा पर्वत, गाशरब्रुम-2, गाशरब्रुम-1, ब्रॉड पीक और के2) सिर्फ 26 दिनों में फतह कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था.

Netflix की डॉक्यूमेंट्री से दुनियाभर में मिली पहचान

2019 में छह महीने और छह दिन में दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियां फतह करने के बाद निर्मल पुर्जा की कहानी पूरी दुनिया तक पहुंची. OTT प्लेटफॉर्म Netflix ने निर्मल पुर्जा पर ’14 Peaks: Nothing Is Impossible’ नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाई थी. डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद इसे 191 देशों में देखा गया. 2020 में निर्मल पुर्जा ने ‘बियॉन्ड पॉसिबल’ नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी भी प्रकाशित की थी. इस किताब में उन्होंने अपने बचपन, सैन्य जीवन, पर्वतारोहण की शुरुआत और विश्व रिकॉर्ड की डिटेल शेयर की थी.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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