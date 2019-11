नयी दिल्ली: पीएमसी बैंक घोटाले जैसी घटना के बाद बैंकों में पैसा रखने वाले जमाकर्ताओं का भरोसा बढ़ाने वाले कदम के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार बैंक जमा गारंटी बीमा योजना के तहत गारंटी शुदा राशि की सीमा वर्तमान एक लाख रुपये से बढाने की योजना बना रही है.

Finance Minister Nirmala Sitharaman: Finance Ministry is considering proposals to increase the insurance limit from current Rs 1 Lakh on deposits in banks. (file pic) pic.twitter.com/kT3AWrT0Rw

— ANI (@ANI) November 15, 2019