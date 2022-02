वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को बजट सत्र (Budget Session) के दौरान कांग्रेस (Congress) पर हमला बोला. वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में इस विपक्षी पार्टी के कारण ही ‘अंधकाल’ था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की सरकार में लोगों के वित्तीय समावेश और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ‘अमृत काल’ की दिशा में कदम बढ़ाया गया है. सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार देश को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) के ‘अंधकाल’ से ‘अमृतकाल’ में ले जाने का प्रयास कर रही है. बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने आरोप लगाया था कि सरकार भले ही ‘अमृत काल’ की बात कर रही है, लेकिन असल में इस सरकार के तहत यह ‘अंध काल’ है. वित्त मंत्री ने थरूर की इस टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा, ‘देश में अंधकाल निश्चित तौर पर था, लेकिन वह सिर्फ कांग्रेस की वजह से था. 1991 में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार दो सप्ताह तक का ही बचा था, जो अंधकाल था. इससे पहले आपातकाल के समय भी अंधकाल था.’Also Read - Goa Election 2022: PM मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया, अगर नेहरू चाहते तो, कुछ घंटों में आजाद हो सकता था गोवा

Every village has been electrified in India. 'Andhkaal' (time of darkness) prevailed during their (Congress) rule, whereas now every house has got electricity in every village: Finance Minister Nirmala Sitharaman replying on the Union Budget 2022 in the Lok Sabha pic.twitter.com/cOeZyeKbVb

