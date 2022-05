केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, यहां वो एक अधिकारी को खुद पानी देखती नजर आ रही हैं. केंद्रीय मंत्री के इस आचरण की तारीफ की जा रही है. दरअसल एनएसडीएल (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ) की प्रबंध निदेशक, पद्मजा चुंडुरु एक कार्यक्रम के दौरान भाषण दे रही थीं. इसी दौरान उन्हें पानी की जरूरत लगी तो उन्होंने पानी मांगा.Also Read - डब्ल्यूईएफ दावोस शिखर सम्मेलन: भारत से वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और तीन राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल

This graceful gesture by FM Smt. @nsitharaman ji reflects her large heartedness, humility and core values.

A heart warming video on the internet today. pic.twitter.com/isyfx98Ve8

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) May 8, 2022