निशु आजाद को मिले न्याय- समर्थकों संग संसद मार्ग थाने पहुंचे CJP नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका, दोषियों पर कार्यवाही की मांग

CJP की छात्र नेता निशु आजाद उसके पिता संजय को न्याय मिलने की मांग को लेकर CJP के नेता अपने समर्थकों के साथ संसद मार्ग थाने पहुंच गए हैं.

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जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन @ANI/x

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर छात्र नेता निशु आजाद के पिता के साथ हुई हिंसा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. 38 वर्षीय संजय के साथ जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान मारपीट हुई थी, जिसके बाद निशु ने दिल्ली पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाए थे. इसमें आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज की ओर से सोशल मीडिया पर बयान सामने आया तो अब नया बखेड़ा खड़ा हो गया. कहा जा रहा है स्वतंत्र भारद्वाज नाम के शख्स ने खुद माना है कि उसने संजय पर हमला किया था. इस बयान के बाद निशु ने इस मामले को सोशल मीडिया पर उठाया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को टैग कर दिया था.

निशु को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का समर्थन मिलने के बाद यह मामला तूल पकड़ता चला गया और कॉकरोच जनता पार्टी भी इस मुद्दे पर पुलिस को घेरने में जुट गई है. इस कड़ी में शुक्रवार को सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका अपने समर्थकों के साथ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं. इनके साथ सांसद चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद हैं और सभी की इस मामले में स्वतंत्र भारद्वाज पर कार्यवाही करने की मांग उठा रहे हैं.

#WATCH | CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka arrive at Parliament Street Police Station in New Delhi to seek justice for their leader Nishu Azad and her father Sanjay Ashutosh Ranka says, “During a protest at Jantar Mantar, Nishu’s father, Sanjay, was beaten up. We kept… pic.twitter.com/IJ29ii7f7U — ANI (@ANI) September 4, 2026

राहुल गांधी ने जैसे सोशल मीडिया पर निशु को अपना समर्थन दिया उसके बाद कांग्रेस की लीगल टीम भी इस मामले में उसकी कानूनी मदद के लिए जुट गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस की लीगल टीम आरोपी के खिलाफ हेट स्पीच, आदतन अपराधी और SC-ST अत्याचार निवारण एक्ट की धाराएं जोड़ने की मांग करेगी.