Anant-Radhika pre-wedding celebrations: नीता अंबानी ने दी कल्चरल डांस परफॉर्म, जीत लिया सबका दिल; देखें VIDEO

अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है. अंबानी परिवार की मनमोहक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. 3 मार्च को प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन के तीसरे दिन रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने परफॉर्मेंस दी. नीता अंबानी ने गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी-राधिका मर्चेंट की प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन में कल्चरल डांस फॉर्म में परफॉर्म किया. देखें वीडियो-

#WATCH | Founder and chairperson of Reliance Foundation Nita Ambani performed at Anant Ambani-Radhika Merchant’s pre-wedding celebrations in Jamnagar, Gujarat. pic.twitter.com/7XvDzbr7Qa

— ANI (@ANI) March 3, 2024